24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-3-1
28
Бласвих
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
7
Хофманн
14
Шик
4-1-2-2-1
19
Цолакис
23
Родиней
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Тареми
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
25
Паласиос
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Паласиос
7
Хофманн
42
Калбрет
42
Калбрет
7
Хофманн
30
Маза
17
Поку
17
Поку
30
Маза
10
Мартинш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартинш
36
Музакитис
16
16
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
90
Клейтон
90
Клейтон
14
Дани Гарсия
9
Тареми
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Тареми
22
Шикинью
11
Луис
11
Луис
22
Шикинью
Остались в запасе
Байер
Олимпиакос
36
Никлас Ломб
ВР
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
8
Argyrios Liatsikouras
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
8
Argyrios Liatsikouras
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
Точно не сыграют
Под вопросом
Олимпиакос
Точно не сыграют
Статистика матча Байер - Олимпиакос
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
8
Офсайды
3
3
Количество передач
475
528
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Байер» против «Олимпиакоса», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»