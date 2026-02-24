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  • «Байер» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Байер» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 21:50
Байер
24.02.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Олимпиакос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
8
Argyrios Liatsikouras
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
3-3-3-1
28
Бласвих
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
7
Хофманн
14
Шик
4-1-2-2-1
19
Цолакис
23
Родиней
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Тареми
17
Васкес
13
Артур
13
Артур
17
Васкес
25
Паласиос
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Паласиос
7
Хофманн
42
Калбрет
42
Калбрет
7
Хофманн
30
Маза
17
Поку
17
Поку
30
Маза
10
Мартинш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартинш
36
Музакитис
16
16
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
90
Клейтон
90
Клейтон
14
Дани Гарсия
9
Тареми
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Тареми
22
Шикинью
11
Луис
11
Луис
22
Шикинью
Остались в запасе
Байер
Олимпиакос
36
Никлас Ломб
ВР
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
8
Argyrios Liatsikouras
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
8
Argyrios Liatsikouras
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
Точно не сыграют
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
I. Traore
Под вопросом
Малик Тилльман
АП
Олимпиакос
Точно не сыграют
Константинос Ангелакис
ЦФ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Теофанис Бакулас
ОП
Статистика матча Байер - Олимпиакос
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
8
Офсайды
3
3
Количество передач
475
528
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Байер» против «Олимпиакоса», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Олимпиакос»

«Байер» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпиакос Байер
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