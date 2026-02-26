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  • «Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Сельта
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ПАОК
63' В. Сведберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
(К) ПЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
20
Христос Зафейрис
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
81
Vasilios Nikolakoulis
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
37
Bedri Dunga
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
3-2-3-2
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
15
Весино
6
Мориба
19
Сведберг
7
Иглесиас
10
Аспас
3-2-3-2
99
Цифцис
94
Кедзиора
3
Кенни
5
Михайлидис
3
Санчес
21
Баба
20
Зафейрис
42
Бьянко
21
Оздоев
7
Якумакис
52
3
Алонсо
23
Домингес
23
Домингес
3
Алонсо
6
Мориба
8
Роман
8
Роман
6
Мориба
7
Иглесиас
28
Лопес
28
Лопес
7
Иглесиас
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
10
Аспас
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Аспас
52
32
Тэйлор
32
Тэйлор
52
42
Бьянко
2
Камара
2
Камара
42
Бьянко
7
Якумакис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Якумакис
Остались в запасе
Сельта
ПАОК
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
41
Димитриос Монастирлис
ВР
81
Vasilios Nikolakoulis
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
37
Bedri Dunga
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
81
Vasilios Nikolakoulis
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
37
Bedri Dunga
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Сельта
Точно не сыграют
Пабло Дуран
ЦФ
Уго Сотело
ЦП
Франко Серви
ЦФ
ПАОК
Точно не сыграют
Деян Ловрен
ЦЗ
M. Balde
ЦФ
Кирил Десподов
ПВ
Лука Иванушец
АП
Яннис Константелиас
АП
Суалихо Мейте
ЦП
Томас Мург
ЦП
Димитриос Пелкас
ЦП
Жоан Састре
ПЗ
Андрия Живкович
ЦП
Иржи Павленка
ВР
Тайсон
ЦФ
Статистика матча Сельта - ПАОК
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
9
Офсайды
4
0
Количество передач
583
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сельта» против ПАОКа, 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – ПАОК

«Сельта» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Сельта
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