26.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-3-2
13
Раду
20
Родригес
15
Старфельт
5
Каррейра
3
Алонсо
17
Руэда
15
Весино
6
Мориба
19
Сведберг
7
Иглесиас
10
Аспас
3-2-3-2
99
Цифцис
94
Кедзиора
3
Кенни
5
Михайлидис
3
Санчес
21
Баба
20
Зафейрис
42
Бьянко
21
Оздоев
7
Якумакис
52
3
Алонсо
23
Домингес
23
Домингес
3
Алонсо
6
Мориба
8
Роман
8
Роман
6
Мориба
7
Иглесиас
28
Лопес
28
Лопес
7
Иглесиас
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
10
Аспас
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Аспас
52
32
Тэйлор
32
Тэйлор
52
42
Бьянко
2
Камара
2
Камара
42
Бьянко
7
Якумакис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Якумакис
Остались в запасе
Сельта
ПАОК
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
41
Димитриос Монастирлис
ВР
81
Vasilios Nikolakoulis
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
37
Bedri Dunga
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
81
Vasilios Nikolakoulis
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
37
Bedri Dunga
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Сельта - ПАОК
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
9
Офсайды
4
0
Количество передач
583
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сельта» против ПАОКа, 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – ПАОК
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»