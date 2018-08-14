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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - ПАОК
Спартак - ПАОК: обзор матча 14 августа 2018
Спартак
14.08.2018, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
ПАОК
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ПАОК
Желтая карточка
Р. Зобнин
85'
79'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Комбаров
76'
65'
Замена
Е. Хачериди
️️️️
Виейринья
Замена
А. Самедов
️️️️
Фернандо
64'
Замена
З. Луиш
️️️️
А. Ташаев
46'
46'
Замена
А. Варда
️️️️
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Г. Джикия
37'
37'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
34'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
Красная карточка
Л. Адриано
32'
24'
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
Фернандо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
20
Виейринья
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЛВ
8
Маурисио
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Максименко
23
Комбаров
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
88
Ташаев
4
Адриано
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
15
Креспо
15
Варела
20
Виейринья
8
Маурисио
87
Каньяс
10
Пелкас
18
Лимниос
7
Эль-Каддури
9
Прийович
23
Комбаров
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
23
Комбаров
20
Фернандо
19
Самедов
19
Самедов
20
Фернандо
88
Ташаев
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
88
Ташаев
20
Виейринья
34
Хачериди
34
Хачериди
20
Виейринья
10
Пелкас
28
Шахов
28
Шахов
10
Пелкас
7
Эль-Каддури
7
Варда
7
Варда
7
Эль-Каддури
Остались в запасе
Спартак
ПАОК
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
8
Лео Жаба
ПВ
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Спартак - ПАОК
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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