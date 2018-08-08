Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Спартак
ПАОК - Спартак: обзор матча 08 августа 2018
ПАОК
08.08.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Спартак
29'
А. Прийович (П)
37'
Д. Лимниос
44'
Д. Пелкас
7'
И. Попов
17'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Спартак
90'
+4
Замена
Н. Рассказов
️️️️
С. Боккетти
Замена
Е. Шахов
️️️️
Маурисио
84'
Замена
Л. Жаба
️️️️
Д. Лимниос
79'
78'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Маурисио
77'
73'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
71'
Пенальти не реализован!
К. Промес
64'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Попов
Замена
А. Варда
️️️️
О. Эль-Каддури
61'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
58'
ГОЛ! 3:2!
Д. Пелкас
Пас отдал
Л. Матос
44'
39'
Желтая карточка
Р. Зобнин
ГОЛ! 2:2!
Д. Лимниос
Пас отдал
Л. Матос
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Прийович
29'
18'
Желтая карточка
С. Жиго
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Л. Адриано
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
Р. Зобнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пасхалакис
15
Креспо
34
Хачериди
15
Варела
3
Лео Матос
8
Маурисио
10
Пелкас
87
Каньяс
7
Эль-Каддури
18
Лимниос
9
Прийович
4-1-2-2-1
98
Максименко
38
Ещенко
16
Боккетти
2
Жиго
23
Комбаров
20
Фернандо
71
Попов
47
Зобнин
11
Ломовицкий
10
Промес
4
Адриано
18
Лимниос
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
18
Лимниос
7
Эль-Каддури
7
Варда
7
Варда
7
Эль-Каддури
8
Маурисио
28
Шахов
28
Шахов
8
Маурисио
16
Боккетти
15
Рассказов
15
Рассказов
16
Боккетти
71
Попов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
71
Попов
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
ПАОК
Спартак
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
32
Артем Ребров
ВР
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ПАОК - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
ПАОК
Спартак
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
16:16
5
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
21
Карседо честно ответил, почему Максименко остается основным вратарем «Спартака»
12:12
25
«Динамо Мх» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:16
Карседо определил двух игроков «Спартака», способных стать легендами клуба
08:57
4
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
16:16
5
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
13:00
21
Карседо честно ответил, почему Максименко остается основным вратарем «Спартака»
12:12
25
«Динамо Мх» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:16
Карседо определил двух игроков «Спартака», способных стать легендами клуба
08:57
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+