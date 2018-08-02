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    Тренер ПАОКа Луческу: «Со «Спартаком» будем еще более сконцентрированными, подготовленными»

    Главный тренер ПАОКа Разван Луческу рассчитывает сохранить победный настрой своей команды после матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Базелем» (5:1 по сумме двух встреч) на игры со «Спартаком».

    «Нам следует сохранить нынешнее настроение и с его помощью подготовиться к следующей игре. Будем еще более сконцентрированными, еще более подготовленными.

    Победа над «Базелем» очень важна для нашего выступления в Европе с психологической точки зрения.

    Пока рано делать прогнозы, мы просто хотим очень хорошо подготовиться к матчу, наш дух, наша организованность, наша манера игры помогут нам в этом», – сказал Луческу.

    Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдут 8 и 14 августа.

    Источник: ТАСС

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    02.08.2018 08:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:11

      Спартак будет готов не хуже.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 августа 2018, 21:04

      Как бы от чрезмерной концентрации у Лучески не случилось самовозгорание.

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 2 августа 2018, 11:34

      Порвем шо грелку...

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2018, 11:29

      Ивана Игнатьевича Спартаку к сожалению не пройти даже теоретически.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 11:15

      В принципе статистика за нас, но с другой стороны старты нам частенько не удаются.Прошлый год этому подтверждение.С другой стороны за Спартаком сыгранный состав и не плохой подбор игроков.Но и у греков костяк не первый год играет и название греческая команда чисто номинальное.Кто там за них только не играет.
      В общем при любом раскладе сильный греческий клуб надо проходить.Иначе зачем мы вообще в ЛЧ сунулись.
      Удачи и побед Спартаку !!!

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 августа 2018, 10:44

      Спартак всегда тяжело входил в сезон...Не знаю,в каком состоянии был неслабый Базель,но результат впечатлил...КБ нужно очень сильно потрудиться,чтоб пройти ПАОК...

      6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 августа 2018, 10:24

      Греческие команды всегда были неуступчивыми. Придется потрудиться.
      Победа будет за нами!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 августа 2018, 09:14

      Пусть играют , это их работа....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 08:54

      По 4-й тур РПЛ включительно с играми в 3-ем квалификационном раунде ЛЧ "Спартаку" предстоит с 4-18 августа провести 5 игр через 2-3 дня. Нагрузка вначале сезона приличная и каково будет функциональное состояние игроков скажется и на результате.

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Рубик Докоян 2 августа 2018, 09:52

      А ЦСКА почти 7 лет так играл! В этом году без проблем!(Напрямую попали ЛЧ).

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Kesh_Suntar_ 2 августа 2018, 10:35

      ЦСКА напрямую попадал в групповой этап ЛЧ в основном, поэтому в квалификации особо не упирался за редким исключением, а вот " Зениту" чаще других приходилось в ЛЧ и В ЛЕ бодаться в июле-августе для попадания в групповой этап, играя через 2-3 дня.

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