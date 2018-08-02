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  • Тренер ПАОКа Луческу: «Со «Спартаком» будем еще более сконцентрированными, подготовленными»

Тренер ПАОКа Луческу: «Со «Спартаком» будем еще более сконцентрированными, подготовленными»

2 августа 2018, 08:31
11

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу рассчитывает сохранить победный настрой своей команды после матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Базелем» (5:1 по сумме двух встреч) на игры со «Спартаком».

«Нам следует сохранить нынешнее настроение и с его помощью подготовиться к следующей игре. Будем еще более сконцентрированными, еще более подготовленными.

Победа над «Базелем» очень важна для нашего выступления в Европе с психологической точки зрения.

Пока рано делать прогнозы, мы просто хотим очень хорошо подготовиться к матчу, наш дух, наша организованность, наша манера игры помогут нам в этом», – сказал Луческу.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдут 8 и 14 августа.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ПАОК Спартак Базель Луческу Рэзван
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1533189240
По 4-й тур РПЛ включительно с играми в 3-ем квалификационном раунде ЛЧ "Спартаку" предстоит с 4-18 августа провести 5 игр через 2-3 дня. Нагрузка вначале сезона приличная и каково будет функциональное состояние игроков скажется и на результате.
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пряник929
1533190443
Пусть играют , это их работа....
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bzfar
1533194682
Греческие команды всегда были неуступчивыми. Придется потрудиться. Победа будет за нами!
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SPACE TRUCKIN
1533195890
Спартак всегда тяжело входил в сезон...Не знаю,в каком состоянии был неслабый Базель,но результат впечатлил...КБ нужно очень сильно потрудиться,чтоб пройти ПАОК...
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Мары
1533197715
В принципе статистика за нас, но с другой стороны старты нам частенько не удаются.Прошлый год этому подтверждение.С другой стороны за Спартаком сыгранный состав и не плохой подбор игроков.Но и у греков костяк не первый год играет и название греческая команда чисто номинальное.Кто там за них только не играет. В общем при любом раскладе сильный греческий клуб надо проходить.Иначе зачем мы вообще в ЛЧ сунулись. Удачи и побед Спартаку !!!
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vgarakh
1533198596
Ивана Игнатьевича Спартаку к сожалению не пройти даже теоретически.
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Mazai-NN
1533198867
Порвем шо грелку...
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erma
1533233081
Как бы от чрезмерной концентрации у Лучески не случилось самовозгорание.
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zigbert
1533283862
Спартак будет готов не хуже.
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