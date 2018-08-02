Тренер ПАОКа Луческу: «Со «Спартаком» будем еще более сконцентрированными, подготовленными»

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу рассчитывает сохранить победный настрой своей команды после матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Базелем» (5:1 по сумме двух встреч) на игры со «Спартаком».

«Нам следует сохранить нынешнее настроение и с его помощью подготовиться к следующей игре. Будем еще более сконцентрированными, еще более подготовленными.

Победа над «Базелем» очень важна для нашего выступления в Европе с психологической точки зрения.

Пока рано делать прогнозы, мы просто хотим очень хорошо подготовиться к матчу, наш дух, наша организованность, наша манера игры помогут нам в этом», – сказал Луческу.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом пройдут 8 и 14 августа.