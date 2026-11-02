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Аль-Садд
Рэзван Луческу
Статистика
Рэзван Луческу - статистика
Аль-Садд
Румыния
17 февраля 1969 (57)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Садд
0 : 2
13.10.2026
Аль-Хиляль
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Садд
2 : 3
09.10.2026
Аль-Араби
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
В
П
Н
Аль-Садд
8
6
2
0
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Садд
2 : 3
18.10.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 5 тур
Аль-Садд
2 : 3
09.10.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Сайлия
3 : 6
10.09.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Садд
4 : 1
05.09.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
2 : 6
28.08.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Садд
3 : 1
22.08.2026
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