«Соответствует требованиям Луческу»: ПАОК – о скором трансфере Чалова

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис высказался о скорой покупке форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешeл в «Базель» на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию.

Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», – сказал Томареис.