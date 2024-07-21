«Соответствует требованиям Луческу»: ПАОК – о скором трансфере Чалова

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис высказался о скорой покупке форварда ЦСКА Федора Чалова.
«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешeл в «Базель» на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию.
Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», – сказал Томареис.
- В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
- Федор – воспитанник ЦСКА.
- В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».
Источник: «Матч ТВ»