Подробности трансфера Чалова в ПАОК

Форвард ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в ПАОКе. Греки заплатят за футболиста 3 миллиона евро.
Будет контракт на три года с зарплатой 1,3 миллиона евро в год без учета бонусов.
«С 26-летним игроком сборной России договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр.
Официальное представление новичка чемпиона Греции должно произойти до 24 июля», – сообщил источник.
- В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
- Федор – воспитанник ЦСКА.
- В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова