Подробности трансфера Чалова в ПАОК

Форвард ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в ПАОКе. Греки заплатят за футболиста 3 миллиона евро.

Будет контракт на три года с зарплатой 1,3 миллиона евро в год без учета бонусов.

«С 26-летним игроком сборной России договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр.

Официальное представление новичка чемпиона Греции должно произойти до 24 июля», – сообщил источник.