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Подробности трансфера Чалова в ПАОК

21 июля 2024, 00:09
12

Форвард ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в ПАОКе. Греки заплатят за футболиста 3 миллиона евро.

Будет контракт на три года с зарплатой 1,3 миллиона евро в год без учета бонусов.

«С 26-летним игроком сборной России договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр.

Официальное представление новичка чемпиона Греции должно произойти до 24 июля», – сообщил источник.

  • В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
  • Федор – воспитанник ЦСКА.
  • В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА ПАОК Чалов Федор
Комментарии (12)
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Gwynbleidd
1721510631
Ну если только из ПАОКа выкуп для следующих клубов будет 5кк Евро, тогда понятен переход. Хотя вообще странно, что 3кк выкуп для любых клубов из Европы, я понимаю топ-5, но не ПАОК же...
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Таврида
1721512878
Чалов пошел не в ту дверь.
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ss21
1721515646
Нормально. Хороший чемпионат, много наших футболеров.
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Krics
1721520473
А где клиенты голубых? Имхо.Феде удачи.
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Spartak_forv@
1721520819
С одной стороны неожиданный выбор. С другой стороны,будет возможность поиграть в Еврокубках (ПАОК играет в квалификации ЛЧ и затем имеет возможность попасть в ЛЕ).Да и пожить в Греции с женой тоже неплохо
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Garrincha58
1721543640
это его уровень правильно сделает, если уедет
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zra78
1721543928
Во, место для Дзюбы освободится)))
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zigbert
1721546245
Только вот дадут ли ему в ПАОКе пробивать пенальти? Да и с конкуренцией придется столкнуться.
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FCSpartakM
1721554702
когда-то лет пять назад говорил, что Чалов это бревно и его победа в гонке бомбардиров - это разовая акция, а так же , что нужно было с ногами и руками его выкидывать, когда было предложение из АПЛ. Теперь кони кусают локти, хотя тогда были напыщенны, что это топовый топ.Ага)
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