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  • Луческу: «Недоволен, что «Зенит» не использовал преимущество, которое было у него по ходу игры с ЦСКА»

Луческу: «Недоволен, что «Зенит» не использовал преимущество, которое было у него по ходу игры с ЦСКА»

4 марта 2017, 18:53
14

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по поводу ничьей в матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). Специалист выразил недовольство нереализованным преимуществом питерцев, которым они владели на протяжении поединка, а также отметил, что на качестве игры сказалось плохое качество газона.

«Не самый плохой вариант – взять очко на выезде с таким соперником. Недоволен, что мы не использовали преимущество, которое было по ходу игры. Доволен, что реализовали некоторые задумки. Легче было обороняться. Игре, наверное, помешало плохое качество поля», – передает слова Луческу специальный корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Зенит» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от ЦСКА и приблизившись на расстояние четырех баллов к лидирующему «Спартаку». Красно-белым завтра предстоит провести выездной матч против «Краснодара».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Луческу Рэзван
Комментарии (14)
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ильиных
1488643277
Игра была равна,играли два г....а
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Garrincha58
1488647213
оказывается поле плохое а Кокашкин с Деревяшкой хорошие? да и тренеришка-старикашка так себе
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САНЁК17
1488647270
упс тут одни зенитовцы
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polt
1488647708
Шатова не разу не вспомнили после выхода... Пытается походить на Дани, но ноль на поле. А Гарсия похоже проститут..., Кокорин с мячом вообще не дружит. Зенит ничего в очередной раз не смог, ну какие они, на хрен, чемпионы. Пидоры они . Прости господи.
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VVM1964
1488649937
ГАЗОН ВИНОВАТ !!! А ТО БЫ ПОРВАЛИ КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ .
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Робинзон
1488653879
на пенсию этого цыгана пора, истратился он, нет в нём прежнего азарта, но деньги покоя не дают. Смотрю в его глаза, а там знаки валютные, как у Скруджа макДака..))
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zenit888
1488660216
Луческу не понимает, что весь мир играет в другой футбол.
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Кролик Зануда
1488670430
Хватить старперов едущих с ярмарки приглашать, ЦСКА хоть на перспективу работает, а Зенит и бабла каждый раз до кучи на хотелки нового пенсионера и своих воспитанников нет в составе, доколе?
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serhz
1488705840
Зато Луческу Гарсию хорошо симуляции обучил -его вчера удалять надо было , а не свистеть после каждого прикосновения .
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sevsor
1488706013
Как-то не понятно, по заявлению Луческу, оказывается, "что на качестве игры сказалось плохое качество газона"...вот ведь как, однако)) А что, в Бельгии и Питере тоже плохие газоны были...может, всё-таки, плохое что-то другое? "Может пора в консерватории что-то не поправить?")))
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