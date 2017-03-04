Луческу: «Недоволен, что «Зенит» не использовал преимущество, которое было у него по ходу игры с ЦСКА»

Как-то не понятно, по заявлению Луческу, оказывается, "что на качестве игры сказалось плохое качество газона"...вот ведь как, однако)) А что, в Бельгии и Питере тоже плохие газоны были...может, всё-таки, плохое что-то другое? "Может пора в консерватории что-то не поправить?")))
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по поводу ничьей в матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). Специалист выразил недовольство нереализованным преимуществом питерцев, которым они владели на протяжении поединка, а также отметил, что на качестве игры сказалось плохое качество газона.
«Не самый плохой вариант – взять очко на выезде с таким соперником. Недоволен, что мы не использовали преимущество, которое было по ходу игры. Доволен, что реализовали некоторые задумки. Легче было обороняться. Игре, наверное, помешало плохое качество поля», – передает слова Луческу специальный корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
«Зенит» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от ЦСКА и приблизившись на расстояние четырех баллов к лидирующему «Спартаку». Красно-белым завтра предстоит провести выездной матч против «Краснодара».