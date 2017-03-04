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    Луческу: «Недоволен, что «Зенит» не использовал преимущество, которое было у него по ходу игры с ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по поводу ничьей в матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). Специалист выразил недовольство нереализованным преимуществом питерцев, которым они владели на протяжении поединка, а также отметил, что на качестве игры сказалось плохое качество газона.

    «Не самый плохой вариант – взять очко на выезде с таким соперником. Недоволен, что мы не использовали преимущество, которое было по ходу игры. Доволен, что реализовали некоторые задумки. Легче было обороняться. Игре, наверное, помешало плохое качество поля», – передает слова Луческу специальный корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Зенит» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от ЦСКА и приблизившись на расстояние четырех баллов к лидирующему «Спартаку». Красно-белым завтра предстоит провести выездной матч против «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +759

      sevsor 5 марта 2017, 12:26

      Как-то не понятно, по заявлению Луческу, оказывается, "что на качестве игры сказалось плохое качество газона"...вот ведь как, однако)) А что, в Бельгии и Питере тоже плохие газоны были...может, всё-таки, плохое что-то другое? "Может пора в консерватории что-то не поправить?")))

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      Рейтинг: +281

      serhz 5 марта 2017, 12:24

      Зато Луческу Гарсию хорошо симуляции обучил -его вчера удалять надо было , а не свистеть после каждого прикосновения .

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      Рейтинг: +11

      Кролик Зануда 5 марта 2017, 02:33

      Хватить старперов едущих с ярмарки приглашать, ЦСКА хоть на перспективу работает, а Зенит и бабла каждый раз до кучи на хотелки нового пенсионера и своих воспитанников нет в составе, доколе?

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 4 марта 2017, 23:43

      Луческу не понимает, что весь мир играет в другой футбол.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:57

      на пенсию этого цыгана пора, истратился он, нет в нём прежнего азарта, но деньги покоя не дают. Смотрю в его глаза, а там знаки валютные, как у Скруджа макДака..))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 марта 2017, 20:15

      Шатова не разу не вспомнили после выхода... Пытается походить на Дани, но ноль на поле. А Гарсия похоже проститут..., Кокорин с мячом вообще не дружит. Зенит ничего в очередной раз не смог, ну какие они, на хрен, чемпионы. Пидоры они . Прости господи.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > polt 4 марта 2017, 21:05

      Да что ЦСКА что Зенит - вообще как посмотришь АПЛ а потом наших - одно расстройство - до чего убогий наш футбол а ведь играли два ведущих клуба Российского футбола - ну что еще надо сделать - яйца им оторвать всеравно ведь не поможет

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 марта 2017, 20:07

      упс тут одни зенитовцы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2017, 20:06

      оказывается поле плохое а Кокашкин с Деревяшкой хорошие? да и тренеришка-старикашка так себе

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 4 марта 2017, 19:08

      ZENIT-59Луческу одной ногой в отставке,особенно,если завтра Спартак обыграет Краснодар.

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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 марта 2017, 19:01

      Игра была равна,играли два г....а

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