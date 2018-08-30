ПАОК впервые проиграл на своем поле за 15 месяцев. Команда вылетела из ЛЧ

Накануне состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались ПАОК и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:4 (первый матч – 1:1).

Это поражение не позволило греческому клубу квалифицироваться в групповой этап турнира.

ПАОК проиграл на своем поле впервые за 15 месяцев. 31 мая 2017 года клуб из Салоников потерпел поражение от «Панатинаикоса» (2:3).

Кроме того, ПАОК впервые не выиграл на своем поле под руководством Развана Луческу. Он возглавил команду 11 августа 2017 года и одержал с ней 21 победу в Салониках.