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  • ПАОК впервые проиграл на своем поле за 15 месяцев. Команда вылетела из ЛЧ

ПАОК впервые проиграл на своем поле за 15 месяцев. Команда вылетела из ЛЧ

30 августа 2018, 08:54
7

Накануне состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались ПАОК и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:4 (первый матч – 1:1).

Это поражение не позволило греческому клубу квалифицироваться в групповой этап турнира.

ПАОК проиграл на своем поле впервые за 15 месяцев. 31 мая 2017 года клуб из Салоников потерпел поражение от «Панатинаикоса» (2:3).

Кроме того, ПАОК впервые не выиграл на своем поле под руководством Развана Луческу. Он возглавил команду 11 августа 2017 года и одержал с ней 21 победу в Салониках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ПАОК Луческу Рэзван
Комментарии (7)
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Cules2013
1535609938
ПАОК так шикарно начал, думал вот-вот Бенфика поплывёт, но греки свои моменты по первах не реализовали, зато очень быстро напривозили себе в обороне. Защита - просто мрак. А так шанс у греков пройти дальше были хорошие. Когда ты сопернику даришь 2 пенальти на ровном месте, и разрывы между линиями километровые, то о чём можно говорить.
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Рубик Докоян
1535610226
Когда-то и мы пошли первый раз в первый класс... "ПАОК" не просто проиграл, а был разгромлен " Бенфикой" на своё поле. Теперь одни пусть нюхают метаксу, а другие пьют мадеру. Завтра жеребьёвка ЛЕ и пусть жребий сведёт в одну группу "Спартак" и "ПАОК".
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Берёза В.
1535611604
Интересно было посмотреть
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OfaZavr
1535615697
ПАОК не вылетел из ЛЧ а его выбросили из ЛЧ :)
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vladimir-7
1535617136
Кому Спартак проиграл и вылетел из ЛЧ?
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Полная Канистра
1535651567
получили по ушам говнюки ! савиди можешь с пистолетом выходить на охоту
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zigbert
1535705911
Теперь почему то есть желание вновь встретится с ПАОКом.
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