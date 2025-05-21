Стало известно, какой клуб может возглавить Станкович

Деян Станкович вошел в число кандидатов на пост главного тренера ПАОКа. Сейчас серб возглавляет «Спартак», но может покинуть клуб по окончании сезона.

ПАОК может уволить нынешнего главного тренера Рэзвана Луческу, считая его методы работы устаревшими. Румынский специалист дал понять президенту клуба Ивану Саввиди, что готов покинуть клуб. Решение по Луческу будет принимать Саввиди, который вскоре может также стать президентом «Ростова».

Помимо Станковича, претендентом на место главного тренера греческого клуба называется экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Сейчас он возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.

Еще один кандидат на место главного тренера ПАОКа – испанец Альберт Риера. Сейчас он возглавляет словенский «Целе», где выступают двое россиян Егор Пруцев и Никита Иосифов. Сообщается, что у Риеры русская жена, что дает тренеру возможность напрямую общаться с Саввиди.