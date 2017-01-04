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    Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу

    Главный тренер «Ксанти» Разван Луческу, сын наставника «Зенита» Мирчи Луческу выразил мнение, что полузащитник Аксель Витсель правильно сделал, выбрав переход в китайский клуб. Напомним, что бельгиец подписал контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год.

    «Не вижу ничего удивительного в том, что Витсель уехал в Китай. Ему предложили контракт на 20 миллионов. Нужно думать о своей семье.

    Думаю, он еще вернется в Европу и поиграет на высшем уровне. Многие футболисты возвращались и демонстрировали высокий уровень», – сказал Луческу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 18:56
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 4 января 2017, 21:21

      Да ладно

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