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    Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов

    В эти минуты проходит ответный матч полуфинала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и «Аль-Саддом» из Катара. В первые 25 минут встречи забито пять голов, катарцы ведут со счетом 3:2.

    Хозяев тренирует румын Разван Луческу (сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу), а гостей – бывший игрок «Барселоны» Хави.

    • В первом матче «Аль-Хиляль» победил со счетом 4:1.
    • Хави завершил игровую карьеру в этом году.
    • Разван Луческу с 2009 по 2011 год тренировал сборную Румынии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8568

      Cules2013 5 минут назад

      Удачи Хави, хотя для этого ещё нужно 2 мяча забить и не пропустить

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