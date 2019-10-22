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  • Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов

Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов

22 октября 2019, 19:51
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В эти минуты проходит ответный матч полуфинала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и «Аль-Саддом» из Катара. В первые 25 минут встречи забито пять голов, катарцы ведут со счетом 3:2.

Хозяев тренирует румын Разван Луческу (сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу), а гостей – бывший игрок «Барселоны» Хави.

  • В первом матче «Аль-Хиляль» победил со счетом 4:1.
  • Хави завершил игровую карьеру в этом году.
  • Разван Луческу с 2009 по 2011 год тренировал сборную Румынии.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Луческу Рэзван Хави
Комментарии (1)
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Cules2013
1571766496
Удачи Хави, хотя для этого ещё нужно 2 мяча забить и не пропустить
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