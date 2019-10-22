Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов

В эти минуты проходит ответный матч полуфинала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и «Аль-Саддом» из Катара. В первые 25 минут встречи забито пять голов, катарцы ведут со счетом 3:2.

Хозяев тренирует румын Разван Луческу (сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу), а гостей – бывший игрок «Барселоны» Хави.