Азиатская Лига чемпионов. Команды Луческу и Хави в первые 25 минут игры забили пять голов

В эти минуты проходит ответный матч полуфинала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и «Аль-Саддом» из Катара. В первые 25 минут встречи забито пять голов, катарцы ведут со счетом 3:2.
Хозяев тренирует румын Разван Луческу (сын бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу), а гостей – бывший игрок «Барселоны» Хави.
- В первом матче «Аль-Хиляль» победил со счетом 4:1.
- Хави завершил игровую карьеру в этом году.
- Разван Луческу с 2009 по 2011 год тренировал сборную Румынии.
Источник: Бомбардир.ру