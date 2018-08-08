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    Разван Луческу: «Пенальти в ворота ПАОКа назначили из-за ошибки судьи»

    Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) прокомментировал момент с назначением пенальти в в ворота греческой команды.

    «Хотелось бы сказать, что в момент с пенальти нам улыбнулась удача – вратарь отразил удар. Но в то же время хотелось бы сказать, что пенальти был назначен несправедливо, из-за ошибки судьи», – сказал Луческу.

    На 71-й минуте пенальти не реализовал Квинси Промес. Перед ударом в глаза голландцу светили лазерными указками.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 23:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1452

      Freyd 9 августа 2018, 16:22

      Яблоко не далеко от яблони падает(нытье)

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 августа 2018, 13:31

      Не оправдываю Промеса, но лучше бы разобрались с болельщиками, которые слепили Промеса указками...

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 9 августа 2018, 12:14

      Оба пенальти на усмотрение судьи! Неоднозначные. Так что все справедливо!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:36

      еще смеет что-то про судью говорить, он всю игру к ПАОКу благоволил а к нам придирался по любому поводу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2018, 09:42

      Но пенальти не забил "лучший бомбардир РПЛ".

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 09:17

      Как всегда и на судью надо оказать давление. Про свой липовый пенальти ничего не говорит.

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:37

      Луческу... этим всё сказано....

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 9 августа 2018, 07:05

      Пеналь 100 % , младший цыганенок не прав ! Бери от папы только лучшее , а вот этого не надо !

      3
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 9 августа 2018, 00:06

      Не было никакой ошибки,игрока за футболку схватили и тянули не пуская к мячу. Или надо обязательно кувыркаться в муках,чтобы судья поставил пендаль? Эта грязная игра уже так же притомила на ровне как и симуляции.

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      Рейтинг: +583

      klimovich 8 августа 2018, 23:50

      У бати что ли научился?

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