Разван Луческу: «Пенальти в ворота ПАОКа назначили из-за ошибки судьи»

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) прокомментировал момент с назначением пенальти в в ворота греческой команды.

«Хотелось бы сказать, что в момент с пенальти нам улыбнулась удача – вратарь отразил удар. Но в то же время хотелось бы сказать, что пенальти был назначен несправедливо, из-за ошибки судьи», – сказал Луческу.

На 71-й минуте пенальти не реализовал Квинси Промес. Перед ударом в глаза голландцу светили лазерными указками.

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