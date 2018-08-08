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  • Разван Луческу: «Пенальти в ворота ПАОКа назначили из-за ошибки судьи»

Разван Луческу: «Пенальти в ворота ПАОКа назначили из-за ошибки судьи»

8 августа 2018, 23:00
12

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (3:2) прокомментировал момент с назначением пенальти в в ворота греческой команды.

«Хотелось бы сказать, что в момент с пенальти нам улыбнулась удача – вратарь отразил удар. Но в то же время хотелось бы сказать, что пенальти был назначен несправедливо, из-за ошибки судьи», – сказал Луческу.

На 71-й минуте пенальти не реализовал Квинси Промес. Перед ударом в глаза голландцу светили лазерными указками.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

Источник: Sport24
Лига чемпионов ПАОК Спартак Луческу Рэзван
Комментарии (12)
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Павелий
1533760572
О, так у них наследственное нытьё. А то, что Хачериди отбирал футболку у Лиса Адриано?
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klimovich
1533761422
У бати что ли научился?
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GoldPlayFIFARus9
1533762409
Не было никакой ошибки,игрока за футболку схватили и тянули не пуская к мячу. Или надо обязательно кувыркаться в муках,чтобы судья поставил пендаль? Эта грязная игра уже так же притомила на ровне как и симуляции.
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ROSTOV SUPER
1533787554
Пеналь 100 % , младший цыганенок не прав ! Бери от папы только лучшее , а вот этого не надо !
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Кинстифа
1533789468
Луческу... этим всё сказано....
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zigbert
1533795448
Как всегда и на судью надо оказать давление. Про свой липовый пенальти ничего не говорит.
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OfaZavr
1533800201
еще смеет что-то про судью говорить, он всю игру к ПАОКу благоволил а к нам придирался по любому поводу.
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Paladius
1533806050
Оба пенальти на усмотрение судьи! Неоднозначные. Так что все справедливо!
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Всем привет, я тут время
1533810670
Не оправдываю Промеса, но лучше бы разобрались с болельщиками, которые слепили Промеса указками...
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Freyd
1533820935
Яблоко не далеко от яблони падает(нытье)
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