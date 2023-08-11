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    Тренер ПАОКа Луческу оценил дебют Оздоева

    Главный тренер ПАОКа Разван Луческу оценил дебют полузащитника Магомеда Оздоева за греческий клуб в матче против «Хайдука» (0:0) в Лиге концференций.

    «Для Оздоева это был риск. Я не знал, как он отреагирует, сможет ли найти взаимопонимание с партнeрами по команде. Он знает их ещe недостаточно хорошо.

    Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришeл в команду три дня назад. Я знаю его способности, он тренировался со своей предыдущей командой. Это был риск, но он показал свои качества», – цитирует Луческу Metrosport.

    • Оздоев перешел из «Карагюмрюка».
    • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2023 11:37
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