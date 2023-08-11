Тренер ПАОКа Луческу оценил дебют Оздоева

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу оценил дебют полузащитника Магомеда Оздоева за греческий клуб в матче против «Хайдука» (0:0) в Лиге концференций.

«Для Оздоева это был риск. Я не знал, как он отреагирует, сможет ли найти взаимопонимание с партнeрами по команде. Он знает их ещe недостаточно хорошо.

Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришeл в команду три дня назад. Я знаю его способности, он тренировался со своей предыдущей командой. Это был риск, но он показал свои качества», – цитирует Луческу Metrosport.