Разван Луческу: «Миллион за попадание в группу Лиги чемпионов? У нас есть цель. Это главное»

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

– Правда ли, что Иван Саввиди пообещал вам миллион евро за выход в групповой раунд ЛЧ?

– У нас есть определенные цели, и это главное.

– ПАОК удачно сыграл на своем правом фланге в первом матче со «Спартаком». Продолжите делать ставку на него и во втором матче?

– Не знаю, использовали ли мы слабость «Спартака» на левом фланге, или сами сыграли сильно. Мы просто должны показать свою игру, реагировать на любую ситуацию, без мяча быть агрессивными, играть компактно. Мы забиваем в каждом матче, и делаем это не только из-за ошибок соперников.

В первом матче греки победили со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.