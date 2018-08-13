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    Разван Луческу: «Миллион за попадание в группу Лиги чемпионов? У нас есть цель. Это главное»

    Главный тренер ПАОКа Разван Луческу поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

    – Правда ли, что Иван Саввиди пообещал вам миллион евро за выход в групповой раунд ЛЧ?

    – У нас есть определенные цели, и это главное.

    – ПАОК удачно сыграл на своем правом фланге в первом матче со «Спартаком». Продолжите делать ставку на него и во втором матче?

    – Не знаю, использовали ли мы слабость «Спартака» на левом фланге, или сами сыграли сильно. Мы просто должны показать свою игру, реагировать на любую ситуацию, без мяча быть агрессивными, играть компактно. Мы забиваем в каждом матче, и делаем это не только из-за ошибок соперников.

    В первом матче греки победили со счетом 3:2. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 19:47
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 13 августа 2018, 22:16

      это вам не это ©

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 13 августа 2018, 20:53

      У цыганА одна цель - конь и миллион.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 13 августа 2018, 19:57

      Становится тревожно на фоне безобразной реализации у Спартака в последних играх кроме греческой. ***

      1
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