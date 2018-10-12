Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Луческу-младшего оштрафовали на 28 тысяч за сравнения снятия очков с ПАОКа с действиями в фашистской Германии

    Федерация футбола Греции наложила штраф на главного тренера ПАОКа Развана Луческу.

    Ранее в одном из интервью специалист прокомментировал снятие очков с команды, сравнив это с действиями фашистов. Он заплатит 28 тысяч евро.

    «На мой взгляд, за всю историю спорта и футбола такое случалось только в Германии Гитлера. Никогда не сталкивался с подобными ситуациями», – сказал Луческу.

    В прошлом сезоне ПАОКу было засчитано техническое поражение в матче с АЕКом за появление на поле во время игры президента клуба Ивана Саввиди, у которого при этом имелся пистолет. ПАОК был лишен трех очков, еще два балла с него сняли в нынешнем сезоне.

    Источник: Yahoo Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 19:52

      Его дедушка был верным приверженцем режима Антонеску,верного соратника Гитлера,а теперь все прикидываются ярыми антифашистами. Ну прямые духовные наследники короля Михая,вовремя перекинувшего страну на сторону побеждающей коалиции,и получившего за это наш "Орден Победы".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11