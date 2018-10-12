Луческу-младшего оштрафовали на 28 тысяч за сравнения снятия очков с ПАОКа с действиями в фашистской Германии

Федерация футбола Греции наложила штраф на главного тренера ПАОКа Развана Луческу.

Ранее в одном из интервью специалист прокомментировал снятие очков с команды, сравнив это с действиями фашистов. Он заплатит 28 тысяч евро.

«На мой взгляд, за всю историю спорта и футбола такое случалось только в Германии Гитлера. Никогда не сталкивался с подобными ситуациями», – сказал Луческу.

В прошлом сезоне ПАОКу было засчитано техническое поражение в матче с АЕКом за появление на поле во время игры президента клуба Ивана Саввиди, у которого при этом имелся пистолет. ПАОК был лишен трех очков, еще два балла с него сняли в нынешнем сезоне.