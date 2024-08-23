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В ПАОКе высказались о возможности назначения Ивича

23 августа 2024, 13:03
1

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос отреагировал на слухи о возможном уходе Рэзвана Луческу с поста главного тренера команды и назначении на эту позицию экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

– Появилась информация, что Луческу будет уволен с поста главного тренера ПАОКа, а Владимир Ивич заменит его на этом посту.

– Каждое лето мы слышим много глупых предположений, но это еще более нелепое. Рэзван Луческу – самый успешный тренер в истории ПАОКа, у него впереди еще три года контракта и много успехов впереди.

  • Ранее о возможности назначения Ивича в ПАОК написал журналист Иван Карпов.
  • В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Греции.
  • За ПАОК выступают двое россиян – полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.

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Источник: «Матч ТВ»
Греция. Суперлига ПАОК Луческу Рэзван Ивич Владимир
Комментарии (1)
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odessakmv
1724407571
ну раз Сам!! Карпов написал....
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