В ПАОКе высказались о возможности назначения Ивича

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос отреагировал на слухи о возможном уходе Рэзвана Луческу с поста главного тренера команды и назначении на эту позицию экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

– Появилась информация, что Луческу будет уволен с поста главного тренера ПАОКа, а Владимир Ивич заменит его на этом посту.

– Каждое лето мы слышим много глупых предположений, но это еще более нелепое. Рэзван Луческу – самый успешный тренер в истории ПАОКа, у него впереди еще три года контракта и много успехов впереди.