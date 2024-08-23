В ПАОКе высказались о возможности назначения Ивича

Вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос отреагировал на слухи о возможном уходе Рэзвана Луческу с поста главного тренера команды и назначении на эту позицию экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
– Появилась информация, что Луческу будет уволен с поста главного тренера ПАОКа, а Владимир Ивич заменит его на этом посту.
– Каждое лето мы слышим много глупых предположений, но это еще более нелепое. Рэзван Луческу – самый успешный тренер в истории ПАОКа, у него впереди еще три года контракта и много успехов впереди.
- Ранее о возможности назначения Ивича в ПАОК написал журналист Иван Карпов.
- В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Греции.
- За ПАОК выступают двое россиян – полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.
Источник: «Матч ТВ»