Луческу прокомментировал дебют Чалова в старте ПАОКа

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу высказался о дебюте форварда Федора Чалова в стартовом составе.

Россиянин вышел с первых минут матча 1-го тура Суперлиги против «Пансерраикоса» (3:2).

Чалов заменен на 71-й минуте.

«На данном этапе Чалов скорее рыба, вытащенная из воды, чем находящаяся в воде. Если бы все были здоровы, Федору пришлось бы ждать минимум месяц, чтобы выйти на поле за ПАОК.

Чалов – чистый форвард. В отличие от Брэндона, который склонен к работе на команду», – сказал румын.

У ПАОКа забил Магомед Оздоев.

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