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    Луческу: «Для меня матчи «Спартака» с ПАОКом – возможность взять реванш у москвичей. Если надо, могу помочь сыну»

    Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, возглавляющий ныне сборную Турции, высказал мнение о грядущем противостоянии между «Спартаком» и ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Клуб из Салоник тренирует сын румынского специалиста Разван.

    «Предстоит интересный матч между «Спартаком» и ПАОКом. Московская команда очень хороша: за два года она смогла достигнуть отличных результатов в российском чемпионате. В то же время, и ПАОК сейчас выходит на более высокий уровень.

    Команды сильно отличаются друг от друга по уровню организации. «Спартак» больше играет на контратаках, благодаря таким скоростным игрокам, как Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. ПАОК – организованная команда, которая стремится контролировать игру. У греческой команды большие амбиции и нереальная мотивация. Массимо Каррера и Разван – в принципе разные тренеры. Они иначе видят игру. Думаю, это будет самый интересный матч этого этапа Лиги чемпионов и один из лучших по качеству футбола.

    Разван хорошо анализирует соперников и организовывает своих игроков. Думаю, к матчу со «Спартаком» он будет знать очень много об этой команде. Не стоит забывать, что в ПАОКе играет бывший игрок «Зенита», которого я тренировал, – Маурисио. Он тоже прекрасно знает игру «Спартака» по выступлению в чемпионате России. Конечно, если сын обратится ко мне за советом, я смогу ему что-то рассказать. «Спартак» не сильно изменился с тех пор, как я тренировал «Зенит».

    Для меня эта встреча – возможность взять реванш против «Спартака». Но это все шутки. Я не имею ничего против «Спартака». В московском клубе играют мои бывшие футболисты Фернандо и Луис Адриано, которых я сильно уважаю. Они прекрасные специалисты, мы долго работали вместе. Даже жаль, что ПАОК и «Спартак» встречаются на такой ранней стадии. Лучше бы это был плей-офф или хотя бы групповой этап.

    Возможно, приеду на матч команд в Москву. В сборной Турции начинается подготовка к матчу с Россией в Лиге Наций. В «Спартаке» как раз играют одни из лидеров вашей команды. Хотелось бы посмотреть, в какой форме они находятся после чемпионата мира», – сказал Луческу.

    Источник: Sport24

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    03.08.2018 16:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 22:16

      Конечно отец даст полную информацию о Спартаке. Легкой игры не будет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 19:27

      хорошо все сказал, но если Спартак качественно подготовиться и серьезно отнесется к ПАОКу то без особых проблем должен проходить греков.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 3 августа 2018, 20:28

      Готовиться будут оба клуба и кто победит в упорном противостоянии узнаем по окончании второго матча. Но игры будут тяжёлыми на мой взгляд, легко никто не пройдёт.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 4 августа 2018, 09:17

      согласен, но надеюсь мы качественнее подготовимся и воспользуемся грамотнее их слабыми местами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 19:18

      Вынесут греки хрюшек. Они всегда квалификацию проваливали.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 17:57

      Надеюсь Спартак подойдет в хорошем состоянии к играм, нужно пройти дальше!!! Очень!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 17:12

      Главное , что ПАОК играющая команда.
      Чемпионат ещё только начался, а уже надоело автобусы вскрывать.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 августа 2018, 17:12

      Благо первый матч в гостях. В случае проигрыша ПАОКа болельщиков не поубивают. Типа вторая игра есть. Удачи Спартак но за него тревожно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 > Отчаянный Пердун 3 августа 2018, 18:23

      Да не бзди:)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 17:11

      В русской транскрипции румынское имя сына Мирчи Луческу пишется Рэзван, через э в первом слоге. А что касается профессионализма то бате и сыну Луческу не занимать. Оба были качественными профессиональными игроками, особенно старший Луческу. И как тренеры добились многого в своей карьере с разными клубами. Сыну предстоит продолжить дело отца и не посрамить его имя. Матч будет принципиальным, в ПАОК не мало игроков поигравших в своё время в РФПЛ.

      7
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 августа 2018, 17:02

      Мягко говоря не совсем согласен , что Спартак это контратакующая команда , в нашем чемпионате такие команды как Спартак в априоре не могут быть контратакующими потому ,что тяжело контратаковать когда 90 % команд против тебя играют в "8 защитников", а по поводу того ,что это будет очень интересные матчи с этим я согласен .

      9
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 3 августа 2018, 16:54

      Вот совсем другой Мирча, нежели тот постоянно ноющий, что тренировал питерцев! Что Зенит делает с хорошими тренерами. Желаю Семаку не деградировать в этом болоте.

      10
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 августа 2018, 16:52

      Неслабая компания подобралась против Спартака. Принципиально нужна убедительная победа!!!+++***

      10
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