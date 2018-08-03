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  • Луческу: «Для меня матчи «Спартака» с ПАОКом – возможность взять реванш у москвичей. Если надо, могу помочь сыну»

Луческу: «Для меня матчи «Спартака» с ПАОКом – возможность взять реванш у москвичей. Если надо, могу помочь сыну»

3 августа 2018, 16:40
13

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, возглавляющий ныне сборную Турции, высказал мнение о грядущем противостоянии между «Спартаком» и ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Клуб из Салоник тренирует сын румынского специалиста Разван.

«Предстоит интересный матч между «Спартаком» и ПАОКом. Московская команда очень хороша: за два года она смогла достигнуть отличных результатов в российском чемпионате. В то же время, и ПАОК сейчас выходит на более высокий уровень.

Команды сильно отличаются друг от друга по уровню организации. «Спартак» больше играет на контратаках, благодаря таким скоростным игрокам, как Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. ПАОК – организованная команда, которая стремится контролировать игру. У греческой команды большие амбиции и нереальная мотивация. Массимо Каррера и Разван – в принципе разные тренеры. Они иначе видят игру. Думаю, это будет самый интересный матч этого этапа Лиги чемпионов и один из лучших по качеству футбола.

Разван хорошо анализирует соперников и организовывает своих игроков. Думаю, к матчу со «Спартаком» он будет знать очень много об этой команде. Не стоит забывать, что в ПАОКе играет бывший игрок «Зенита», которого я тренировал, – Маурисио. Он тоже прекрасно знает игру «Спартака» по выступлению в чемпионате России. Конечно, если сын обратится ко мне за советом, я смогу ему что-то рассказать. «Спартак» не сильно изменился с тех пор, как я тренировал «Зенит».

Для меня эта встреча – возможность взять реванш против «Спартака». Но это все шутки. Я не имею ничего против «Спартака». В московском клубе играют мои бывшие футболисты Фернандо и Луис Адриано, которых я сильно уважаю. Они прекрасные специалисты, мы долго работали вместе. Даже жаль, что ПАОК и «Спартак» встречаются на такой ранней стадии. Лучше бы это был плей-офф или хотя бы групповой этап.

Возможно, приеду на матч команд в Москву. В сборной Турции начинается подготовка к матчу с Россией в Лиге Наций. В «Спартаке» как раз играют одни из лидеров вашей команды. Хотелось бы посмотреть, в какой форме они находятся после чемпионата мира», – сказал Луческу.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК Зенит Турция Луческу Мирча Луческу Рэзван
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1533304343
Неслабая компания подобралась против Спартака. Принципиально нужна убедительная победа!!!+++***
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oyabun
1533304499
Вот совсем другой Мирча, нежели тот постоянно ноющий, что тренировал питерцев! Что Зенит делает с хорошими тренерами. Желаю Семаку не деградировать в этом болоте.
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hevbn 28
1533304952
Мягко говоря не совсем согласен , что Спартак это контратакующая команда , в нашем чемпионате такие команды как Спартак в априоре не могут быть контратакующими потому ,что тяжело контратаковать когда 90 % команд против тебя играют в "8 защитников", а по поводу того ,что это будет очень интересные матчи с этим я согласен .
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Рубик Докоян
1533305462
В русской транскрипции румынское имя сына Мирчи Луческу пишется Рэзван, через э в первом слоге. А что касается профессионализма то бате и сыну Луческу не занимать. Оба были качественными профессиональными игроками, особенно старший Луческу. И как тренеры добились многого в своей карьере с разными клубами. Сыну предстоит продолжить дело отца и не посрамить его имя. Матч будет принципиальным, в ПАОК не мало игроков поигравших в своё время в РФПЛ.
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Отчаянный Пердун
1533305529
Благо первый матч в гостях. В случае проигрыша ПАОКа болельщиков не поубивают. Типа вторая игра есть. Удачи Спартак но за него тревожно.
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Мары
1533305576
Главное , что ПАОК играющая команда. Чемпионат ещё только начался, а уже надоело автобусы вскрывать.
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Сильвербой
1533308253
Надеюсь Спартак подойдет в хорошем состоянии к играм, нужно пройти дальше!!! Очень!!!
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prezent2017
1533313103
Вынесут греки хрюшек. Они всегда квалификацию проваливали.
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OfaZavr
1533313662
хорошо все сказал, но если Спартак качественно подготовиться и серьезно отнесется к ПАОКу то без особых проблем должен проходить греков.
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zigbert
1533323798
Конечно отец даст полную информацию о Спартаке. Легкой игры не будет.
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