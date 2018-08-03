Луческу: «Для меня матчи «Спартака» с ПАОКом – возможность взять реванш у москвичей. Если надо, могу помочь сыну»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, возглавляющий ныне сборную Турции, высказал мнение о грядущем противостоянии между «Спартаком» и ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Клуб из Салоник тренирует сын румынского специалиста Разван.

«Предстоит интересный матч между «Спартаком» и ПАОКом. Московская команда очень хороша: за два года она смогла достигнуть отличных результатов в российском чемпионате. В то же время, и ПАОК сейчас выходит на более высокий уровень.

Команды сильно отличаются друг от друга по уровню организации. «Спартак» больше играет на контратаках, благодаря таким скоростным игрокам, как Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. ПАОК – организованная команда, которая стремится контролировать игру. У греческой команды большие амбиции и нереальная мотивация. Массимо Каррера и Разван – в принципе разные тренеры. Они иначе видят игру. Думаю, это будет самый интересный матч этого этапа Лиги чемпионов и один из лучших по качеству футбола.

Разван хорошо анализирует соперников и организовывает своих игроков. Думаю, к матчу со «Спартаком» он будет знать очень много об этой команде. Не стоит забывать, что в ПАОКе играет бывший игрок «Зенита», которого я тренировал, – Маурисио. Он тоже прекрасно знает игру «Спартака» по выступлению в чемпионате России. Конечно, если сын обратится ко мне за советом, я смогу ему что-то рассказать. «Спартак» не сильно изменился с тех пор, как я тренировал «Зенит».

Для меня эта встреча – возможность взять реванш против «Спартака». Но это все шутки. Я не имею ничего против «Спартака». В московском клубе играют мои бывшие футболисты Фернандо и Луис Адриано, которых я сильно уважаю. Они прекрасные специалисты, мы долго работали вместе. Даже жаль, что ПАОК и «Спартак» встречаются на такой ранней стадии. Лучше бы это был плей-офф или хотя бы групповой этап.

Возможно, приеду на матч команд в Москву. В сборной Турции начинается подготовка к матчу с Россией в Лиге Наций. В «Спартаке» как раз играют одни из лидеров вашей команды. Хотелось бы посмотреть, в какой форме они находятся после чемпионата мира», – сказал Луческу.