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Разван Луческу: «Лучше, чтобы фанаты «Марселя» к нам не приезжали»

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу прокомментировал поведение фанатов «Марселя» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Французские болельщики закидали сектор с фанатами ПАОКа файерами.

«Я очень разочарован тем, что произошло. Это очень плохая картина для Марселя. В современном мире много насилия, и в футболе в нeм нет необходимости. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — сказал Луческу.

  • «Марсель» победил ПАОК со счетом 2:1.
  • Ответный матч пройдет 15 апреля в Греции.

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Источник: L'Equipe

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 часов назад

    А фанаты ПАОКа наоборот хотят, чтоб приехали фанаты Марселя )))

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