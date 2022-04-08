Разван Луческу: «Лучше, чтобы фанаты «Марселя» к нам не приезжали»

Главный тренер ПАОКа Разван Луческу прокомментировал поведение фанатов «Марселя» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Французские болельщики закидали сектор с фанатами ПАОКа файерами.

«Я очень разочарован тем, что произошло. Это очень плохая картина для Марселя. В современном мире много насилия, и в футболе в нeм нет необходимости. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — сказал Луческу.