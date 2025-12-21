Глушаков выделил самых прогрессирующих игроков РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выделил наиболее прогрессирующих игроков РПЛ в 2025 году. По его мнению, это Матвей Кисляк, Александр Руденко и Алексей Батраков.

«Кисляк, тот же Руденко, Воробьeв из «Локомотива». Ну понятно, что Батраков. Очень сложно одного кого-то выделять, очень много молодых заиграло.

Шаг сделали, но мы не видим их на международном уровне и на международных аренах. Я имею ввиду что приехали какие-нибудь чилийцы или другие какие-то сборные более серьeзные, мы уже не так ярко играем», – сказал Глушаков.