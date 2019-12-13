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  • Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью это была одна из лучших команд мира»

Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью это была одна из лучших команд мира»

13 декабря 2019, 15:48
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал период своей работы в «Порту».

«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» угадывали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

  • Португалец возглавил «Порту» в июне 2010 года.
  • С Виллаш-Боашем команда победила в чемпионате Португалии и Лиге Европы.

Источник: AS
Португалия. Примейра Франция. Лига 1 Порту Марсель Моутинью Жоао Халк Фалькао Радамель Родригес Хамес Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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david17
1576241422
В порту они были топчиком , ну а насчёт невероятных карьер после, ну хрен знает))
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Вальдемар IV
1576260188
порно было в 2011 "валера иди сюда"
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