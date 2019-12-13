Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью это была одна из лучших команд мира»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал период своей работы в «Порту».
«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» угадывали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.
- Португалец возглавил «Порту» в июне 2010 года.
- С Виллаш-Боашем команда победила в чемпионате Португалии и Лиге Европы.
Источник: AS