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    Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью это была одна из лучших команд мира»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал период своей работы в «Порту».

    «Во время подготовки к матчам игроки «Порту» угадывали, кто будет играть. Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

    • Португалец возглавил «Порту» в июне 2010 года.
    • С Виллаш-Боашем команда победила в чемпионате Португалии и Лиге Европы.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      david17 19 минут назад

      В порту они были топчиком , ну а насчёт невероятных карьер после, ну хрен знает))

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