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    Моутинью: «Надеюсь, мы сможем выиграть с «Вулверхэмптоном» все игры в АПЛ»

    Новичок «Вулверхэмптона» полузащитник Жоао Моутинью хочет побеждать с новой командой в каждой игре английской Премьер-лиги.

    «Я взволнован. «Вулверхэмптон» – большой клуб, здесь строится серьезный проект. Все это меня привлекает.

    Для меня это новый вызов в карьере. Надеюсь, что благодаря моему опыту и мастерству, «Вулверхэмптон» сможет достичь своих целей. Хочу помочь команде в этом.

    Надеюсь, мы сможем выиграть все игры, я знаю, что очень сложно, учитывая, какие гранды играют в английской Премьер-лиге, но наш менталитет – бороться за победу в каждой игре», – приводит слова Моутинью Birmingham Mail.

    Британцы заплатили «Монако» за португальца 5,6 миллиона евро. Срок соглашения составляет два года. Футболист выступал за красно-белых с 2013 года, выигрывал с ними чемпионат Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2018 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 июля 2018, 04:42

      Мда обидно что к нам такие не едут да и за такую цену а если и едут то бабла срубить

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