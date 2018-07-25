Моутинью: «Надеюсь, мы сможем выиграть с «Вулверхэмптоном» все игры в АПЛ»

Новичок «Вулверхэмптона» полузащитник Жоао Моутинью хочет побеждать с новой командой в каждой игре английской Премьер-лиги.

«Я взволнован. «Вулверхэмптон» – большой клуб, здесь строится серьезный проект. Все это меня привлекает.

Для меня это новый вызов в карьере. Надеюсь, что благодаря моему опыту и мастерству, «Вулверхэмптон» сможет достичь своих целей. Хочу помочь команде в этом.

Надеюсь, мы сможем выиграть все игры, я знаю, что очень сложно, учитывая, какие гранды играют в английской Премьер-лиге, но наш менталитет – бороться за победу в каждой игре», – приводит слова Моутинью Birmingham Mail.

Британцы заплатили «Монако» за португальца 5,6 миллиона евро. Срок соглашения составляет два года. Футболист выступал за красно-белых с 2013 года, выигрывал с ними чемпионат Франции.