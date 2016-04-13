«Порту» ведет переговоры о приобретении Моутинью

«Порту» заинтересован в возвращении хавбека Жоао Моутинью. Сообщается, что первый раунд переговоров между «драконами» и «Монако» уже состоялся.

Помешать переходу может большая зарплата футболиста, составляющая на данный момент 3,7 миллиона евро в год. «Порту» надеется, что ему удастся договориться с представителями полузащитника.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Моутинью заинтересован «Зенит». В нынешнем сезоне футболист всего провел 34 матча, отметился одним голом и восемью голевыми передачами.