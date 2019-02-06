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    Доннарумма, два Азара и Роналду – в европейской команде недели по версии Whoscored

    Портал статистики и аналитики Whoscored опубликовал команду недели, составленную из игроков пяти ведущих европейских чемпионатов

    В сборную вошли по два футболиста «РБ Лейпциг» и «Вулверхэмптона» и по одному представителю «Милана», «Эйбара», «Уэски», менхенгладбахской «Боруссии», «Фрайбурга», «Челси» и «Ювентуса».

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

    Защитники: Рубен Пенья («Эйбар»), Вилли Орбан, Марцель Хальстенберг (оба – «РБ Лейпциг»), Хорхе Пулидо («Уэска»).

    Полузащитники: Торган Азар («Боруссия» М), Яник Хаберер («Фрайбург»), Жоао Моутинью («Вулверхэмптон»), Эден Азар («Челси»).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

    Источник: Whoscored

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    06.02.2019 14:11
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