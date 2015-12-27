Барбоза: «Зенит» ищет центрального защитника. Скорее всего, это будет легионер»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, полузащитник "Монако" Жоао Моутинью станет игроком «Зенита».

«Сомневаюсь в этом. Срываться к тренеру, который через несколько месяцев покинет команду – большой риск. Кроме того, не забывайте о лимите», – сказал Барбоза.

Также агент поделился информацией о трансферных планах «Зенита».

«По моей информации, «Зенит» сейчас ищет центрального защитника. Скорее всего, это будет легионер. Если взять еще и Моутинью, кого же на скамейку сажать?».