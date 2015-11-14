Россия - Португалия. Онлайн-трансляция

После того как сборная России заняла второе место в отборочной группе к Чемпионату Европы, подопечные Слуцкого начинают свою подготовку к Евро-2016. Первым соперником для них будет сборная Португалии. У хозяев поля не значатся в заявке Кокорин, Тарасов, Шатов и Смольников, а у гостей не примут участия в игре Моутиньо и главная звезда – Криштиану Роналду, однако и без своего полузащитника португальцы представляют собой опасную команду, способную дать серьезный бой. Матч пройдет на стадионе "Кубань" в Краснодаре, который скорее всего посетит более 25 тысяч болельщиков.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Россия - Португалия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!