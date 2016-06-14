Португалия и Исландия завершат первый тур ЧЕ-2016

Сборные Португалии и Исландии встретятся в заключительном матче первого тура группового этапа Евро-2016. Сборная Португалии, которой уже давно пророчат большие успехи на крупных турнирах, с уверенностью подходит к стартовому матчу против дебютантов континентальных первенств и постарается наконец-таки выиграть значимый трофей. Капитан команды Криштиану Роналду в очередной раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, так что он – главная надежда португальцев в нападении. Хотя при наличии таких игроков, как Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Нани и Рикарду Куарежма, тон в атаке могут задавать и полузащитники.

Сборная Исландии сыграет первый матч на крупном международном турнире. После долгих ожиданий волнение в команде нарастает, но это волнение радостное. Чтобы рассчитывать на очки в матче против очень сильной Португалии, которая к тому же в отличной форме, необходимо идеально отыграть в защите. В квалификации стартовый состав сборной Исландии менялся нечасто, так что вряд ли стоит сейчас ждать сюрпризов от Ларса Лагербека.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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