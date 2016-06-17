Португалия - Исландия

неожиданно.
|11 тур
|7 октября, пятница
|23:59
|Португалия
|5:3
|Исландия
|4 тур
|12 октября, вторник
|23:45
|Исландия
|1:3
|Португалия
|11 тур
|7 октября, пятница
|23:59
|Португалия
|5:3
|Исландия
|4 тур
|12 октября, вторник
|23:45
|Исландия
|1:3
|Португалия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венгрия
|3
|1
|2
|0
|6:4
|+2
|5
|2.
|Исландия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Португалия
|3
|0
|3
|0
|4:4
|0
|3
|4.
|Австрия
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1
неожиданно.
криш лошара)
https://sport.mail.ru/football2016/news/26109829/?frommail=1
По этой причине стадион был эвакуирован. Отметим, что на этой арене во вторник должен состояться группового турнира Euro-2016 между сборными Португалии и Исландии. Начало встречи в 22:00 мск.
Стадион был эвакуирован перед матчем сборных Португалии и Исландии
На чемпионате Европы во Франции произошло новое чрезвычайное происшествие. В Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» сработала система противопожарной сигнализации.
Пока неизвестно, состоится ли игра в назначенный срок или будет перенесена на другую дату.
portugalia vigraet
П1