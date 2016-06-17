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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Помощники:
Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (Турция)
Резервный судья:
Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Материалы

Португалия - Исландия

14.06.2016, Вторник, 22:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Португалия - Исландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа H
11 тур
7 октября, пятница 23:59 Португалия 5:3 Исландия
4 тур
12 октября, вторник 23:45 Исландия 1:3 Португалия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Венгрия 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Исландия 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Португалия 3 0 3 0 4:4 0 3
4. Австрия 3 0 1 2 1:4 -3 1
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    Рейтинг: +45

    ск122 15 июня 2016, 00:02

    неожиданно.

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    Рейтинг: +69

    tima0898 14 июня 2016, 23:51

    криш лошара)

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    Рейтинг: +10

    xxxArbiterxxx 14 июня 2016, 21:09

    https://sport.mail.ru/football2016/news/26109829/?frommail=1

    По этой причине стадион был эвакуирован. Отметим, что на этой арене во вторник должен состояться группового турнира Euro-2016 между сборными Португалии и Исландии. Начало встречи в 22:00 мск.
    Стадион был эвакуирован перед матчем сборных Португалии и Исландии

    На чемпионате Европы во Франции произошло новое чрезвычайное происшествие. В Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» сработала система противопожарной сигнализации.
    Пока неизвестно, состоится ли игра в назначенный срок или будет перенесена на другую дату.

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    Рейтинг: +9

    ROBO_robo 14 июня 2016, 12:40

    portugalia vigraet

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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 13 июня 2016, 07:37

    П1

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