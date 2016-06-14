Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Исландия
Португалия - Исландия: обзор матча 14 июня 2016
Португалия
14.06.2016, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Исландия
31'
Нани
50'
Б. Бьярнасон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Исландия
90'
+4
Желтая карточка
А. Финнбогасон
90'
Замена
Т. Эльмар Бьярнасон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Эдер
️️️️
А. Гомеш
84'
80'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
К. Сигторссон
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Мариу
76'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ж. Моутинью
71'
55'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
50'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
А. Гомеш
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
14
Арон Гуннарссон
(К)
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Рафа
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Исландия
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
6
Карвалью
11
Виейринья
13
Перейра
17
Мариу
15
Гомеш
17
Нани
8
Моутинью
7
Роналду
4-1-2-1-2
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
8
Моутинью
16
Саншеш
16
Саншеш
8
Моутинью
17
Мариу
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Мариу
15
Гомеш
9
Эдер
9
Эдер
15
Гомеш
7
Гудмундссон
18
Бьярнасон
18
Бьярнасон
7
Гудмундссон
9
Сигторссон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
9
Сигторссон
Остались в запасе
Португалия
Исландия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
15
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Португалия - Исландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттин Дуран
Тарик Онгун (Турция)
Резервный судья:
Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Португалия
Исландия
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Реакция Жезуша на атаку мамы Роналду
16 ноября
1
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Реакция Жезуша на атаку мамы Роналду
16 ноября
1
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+