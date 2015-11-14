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  • Барбоза: «Моутинью в «Зените»? Только если Виллаш-Боаш останется»

Барбоза: «Моутинью в «Зените»? Только если Виллаш-Боаш останется»

14 ноября 2015, 12:19
2

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением насчет сегодняшней товарищеской встречи между сборными России и Португалии, и отметил, что форвард Криштиану Роналду сам принял решение не участвовать в матче. Кроме того, он заявил, что переход хавбека «Монако» Жоау Моутинью в «Зенит» может произойти только в том случае, если наставник бело-голубых Андре Виллаш-Боаш сохранит свой пост..

«Роналду имеет очень авторитетное мнение в команде, игроки стараются его слушать. Тем не менее, у нас достаточно других талантов и для них предстоящая игра – это шанс проявить себя.

Роналду сказал, что хочет отдохнуть? Нужно уважать решение Криштиану. Он обязан набраться сил, если действительно устал. Спады неминуемы абсолютно для всех игроков. Возможно, его психологически надломило и то, что он, скорее всего, не станет лучшим футболистом мира в этом году. И он это прекрасно понимает.

Для меня является большой загадкой, почему на матч не был вызван Данни. У других это тоже вызывает недоумение. Он просто обязан постоянно играть в основном составе. Он замечательно играет в этом сезоне и является лучшим португальским футболистом за рубежом..

Перейдет ли Моутиньо в «Зенит»? Не могу пока ничего сказать. Здесь большую роль играет Виллаш-Боаш. Вряд ли мы увидим Моутинью в России, если этот специалист покинет «Зенит», – сказал Барбоза.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Португалия Монако Зенит Роналду Криштиану Моутинью Жоао Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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Garrincha58
1447493391
зачем он нужен Зениту лимит большая цена большая зарплата и тд и тп да и вообще Зенит сдувается и скоро просто станет таким же как Спартак
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