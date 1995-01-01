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    Только три игрока провели больше матчей на Евро, чем Бонуччи

    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи принял участие в финальном матче Евро-2020 против Англии.

    Для него это 18-я игра на чемпионатах Европы. Это рекорд среди итальянцев.

    В общем рейтинге Бонуччи делит четвертое место с немцем Бастианом Швайнштайгером, который также провел 18 матчей в этом турнире.

    Опережают их только три португальца – Криштиану Роналду (25), Пепе (19) и Жоау Моутинью (19).

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    Источник: Opta

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