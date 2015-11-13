«Милан» хочет приобрести Витселя или Моутинью

В ближайшее трансферное окно руководство «Милана» намерено усилить команду полузащитником. В качестве одной из кандидатур рассматривается игрок «Зенита» Аксель Витсель.

Напомним, летом итальянцы уже пытались подписать Витселя, однако затребованная «Зенитом» сумма в 25 миллионов евро показалась потенциальным покупателям слишком большой. От варианта с арендой, в свою очередь, отказался российский клуб. Бельгийское издание Voetbal Nieuws сообщает, что зимой «Милан» намерен повторить попытку купить Витселя.

Запасным вариантом для миланцев может стать полузащитник «Монако» Жоао Моутинью. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.