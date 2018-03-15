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    Моутинью летом может бесплатно перейти в «Зенит»

    Полузащитник «Монако» Жоао Моутинью во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». В 31-летнем португальце заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Футболист может достаться петербургскому клубу бесплатно, так как летом истечет его контракт с французской командой.

    Хавбек рассчитывает получить от «Зенита» трехлетний контракт с зарплатой 4,2 миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне Моутинью провел в чемпионате Франции 23 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФАН

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    15.03.2018 19:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 марта 2018, 14:27

      манчини на следующий год не будет, и зря приедет)

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 17 марта 2018, 11:44

      Берем,но за каждый гол 500 рублей!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 16 марта 2018, 21:31

      За меньшие деньги к нам только негры безымянные едут.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 марта 2018, 18:42

      не жирно ему будет с такой то зарплатой когда с него песок начинается сыпать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 марта 2018, 17:48

      Больше Зене делать нечего, как собирать стариков. Собрали детсад из Аргентины, теперь к ним старичьё?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 марта 2018, 14:23

      Губа не дура у старичка! :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 марта 2018, 12:27

      До лета ещё далеко ! На данный момент стоит вопрос -- о профпригодности самого Манчини !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2018, 23:14

      Вопрос, а Манчини еще будет тренером Зенита? Провалил ВСЕ задачи! Не определился с костяком состава! Что он вообще сделал? Развалил команду, потратил чьё-то бабло, получил БЕШЕННЫЕ ЕВРИКИ по контракту, и еще получит за отставку! Идиотизм!

      7
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 марта 2018, 22:02

      А карманы уже расшил этот Моутиньо???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 марта 2018, 20:51

      Манчини до лета может не доработать

      6
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