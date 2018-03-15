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Моутинью летом может бесплатно перейти в «Зенит»

15 марта 2018, 19:14
20

Полузащитник «Монако» Жоао Моутинью во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». В 31-летнем португальце заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Футболист может достаться петербургскому клубу бесплатно, так как летом истечет его контракт с французской командой.

Хавбек рассчитывает получить от «Зенита» трехлетний контракт с зарплатой 4,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Моутинью провел в чемпионате Франции 23 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Моутинью Жоао
Комментарии (20)
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Shogun
1521130669
А нужен ли он, да и нытика гнать уже пора, пусть Семак возвращается
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порт
1521131754
А лучше бы бесплатно ушёл Манчини.
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sidul1
1521131820
5 лет назад может быть и пригодился бы,сейчас его ждут на родине.После сегодняшней игры это будет не актуально.Манчини пора в Китай собираться.
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insider_retro
1521131872
У Роберто стойкое желание объять необъятное... Одно успокаивает - всех не перепробует... Что-то должно закончиться - или терпение руководства, или желание вкладывать деньги в фантазии Манчини...
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bset
1521132306
Манчини сам уже летом уйдет.
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lek!
1521134788
4.2 миллиона , Зенит не глупи .
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Вомбат
1521135263
Моутинью уже два года как утратил скорость. Почему так рано непонятно, но насколько раньше он был взрывной, настолько теперь стал сонный. На таких скоростях играет, что не нужен стал Монако, а ведь эта команда нынче слабее не только ПСЖ, но и Марселя и даже Лиона.
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Алекc
1521136271
Манчини до лета может не доработать
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Serjoga
1521144880
Вопрос, а Манчини еще будет тренером Зенита? Провалил ВСЕ задачи! Не определился с костяком состава! Что он вообще сделал? Развалил команду, потратил чьё-то бабло, получил БЕШЕННЫЕ ЕВРИКИ по контракту, и еще получит за отставку! Идиотизм!
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Полная Канистра
1521214969
не жирно ему будет с такой то зарплатой когда с него песок начинается сыпать
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