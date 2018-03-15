Моутинью летом может бесплатно перейти в «Зенит»

манчини на следующий год не будет, и зря приедет)
Полузащитник «Монако» Жоао Моутинью во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». В 31-летнем португальце заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
Футболист может достаться петербургскому клубу бесплатно, так как летом истечет его контракт с французской командой.
Хавбек рассчитывает получить от «Зенита» трехлетний контракт с зарплатой 4,2 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне Моутинью провел в чемпионате Франции 23 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.