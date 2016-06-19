Моутинью: «Нам нравится наше положение перед последней игрой»

Полузащитник сборной Португалии Жоао Моутинью поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Австрии (0:0). Перед заключительным матчем с Венгрией португальцы имеют два очка и находятся на третьей строчке.

«Мы были на вершине, были лучшей командой на поле, но не смогли превратить свое превосходство в голы.

Хорошо, что я стал игроком матча, но я уверен, что любой из нас отдал бы эту награду за победу. В обоих играх на этом турнире у нас были моменты, но мы не сумели забить больше одного гола.

Мы все еще верим в наш потенциал. Мы должны использовать свои шансы и тогда сможем выиграть с разницей больше чем в один мяч, я уверен.

Думаю, все игроки понимают, в каком положении мы находимся перед матчем с Венгрией. И нам такая ситуация нравится. Придется теперь идти ва-банк. В следующей игре мы постараемся сделать все возможное, и я уверен, что если мы продолжим так же работать, то выйдем в плей-офф», – сказал Моутинью.