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    Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассматривает варианты, при которых сборная Португалии может не выйти из группы в плей-офф чемпионата мира-2018.

    «Если Португалия сыграет в следующем туре так, как с Марокко (1:0), вряд ли попадет в плей-офф. Я не шучу. Сейчас у меня большие сомнения.

    Очень много брака в передачах! Наша сборная медленная. А самое главное – есть игроки, которые боятся держать мяч, контролировать его. У команды пропала уверенность. Полузащита не справилась. Пора перетряхивать состав.

    Меня многие не убедили. Жоао Мариу показал, что далек от своих идеальных кондиций. Моутинью провел бледный матч. Есть претензии к защитнику Геррейру – он сыграл откровенно слабо. Выделить могу в первую очередь вратаря Патрисиу.

    Конечно, в активе Роналду победный гол. Но в целом не могу сказать, что он играл хорошо. После перерыва Роналду особо ничем не отметился, у него было мало моментов. Португальцы в основном только оборонялись, что не может не удивлять.

    Да и гол, похоже, был забит с нарушением правил. Ведь Пепе фолил. Зачем сейчас лукавить? По идее, это взятие ворот можно было не засчитывать. Я бы назвал лучшим игроком матча не Роналду, а именно голкипера.

    Думаю, первое место в нашем квартете займет Испания. Марокко в последнем туре уже ничего не нужно. А вот кто станет вторым? Португалия или Иран. Не исключаю, что португальцы с такой игрой могут и уступить иранцам и поехать домой.

    Если в 1/8 финала Россия встретится с Португалией, я уже не могу назвать подопечных Сантуша явными фаворитами. Ваша команда нынче на подъеме. Забила уже восемь мячей, смотрится очень прилично. Так что предсказать исход я не берусь», – сказал Барбоза.

    В матче третьего тура чемпионата мира-2018 Португалия сыграет с Ираном. Игра состоится в Саранске в понедельник, 25 июня, в 21:00

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 10:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:09

      Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 12:55

      Такой расклад менее вероятен, чем выход в 1/8, хотя и опасения совсем не беспочвенны.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 22 июня 2018, 12:03

      Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф» ....... Ну вообще-то португалия выиграла и выиграет иран и пройдет дальше,там есть кому забивать!

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 22 июня 2018, 11:57

      мне не нравятся португальская сборная!!!

      1
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      Рейтинг: +2

      dugniks73 22 июня 2018, 11:47

      Eсли делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 июня 2018, 11:40

      Попадет Португалия в плей-офф по любому.

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 июня 2018, 11:37

      С Ираном они сыграют ровно так, чтобы тоже выиграть 1:0. Они просто берегут силы на Россию. Это очевидно.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 июня 2018, 11:13

      "Пора перетряхивать состав"
      Когда-то один политический деятель так же выразился, только про парламент. И звучало слово именно "перетрАхивать". Уж не у него ли агент эту фразу позаимствовал?)))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2018, 10:54

      Да они и на Евро так играли, сплошные ничейки катали в основное время. Если не выйдут в плей-офф особой трагедии не будет. Команда откровенно скучная.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 10:38

      Очень хотим,чтобы Иран сотворил чудо,а с Уругваем нам и 0-0 достаточно будет,чтобы на них попасть...

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