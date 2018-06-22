Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассматривает варианты, при которых сборная Португалии может не выйти из группы в плей-офф чемпионата мира-2018.

«Если Португалия сыграет в следующем туре так, как с Марокко (1:0), вряд ли попадет в плей-офф. Я не шучу. Сейчас у меня большие сомнения.

Очень много брака в передачах! Наша сборная медленная. А самое главное – есть игроки, которые боятся держать мяч, контролировать его. У команды пропала уверенность. Полузащита не справилась. Пора перетряхивать состав.

Меня многие не убедили. Жоао Мариу показал, что далек от своих идеальных кондиций. Моутинью провел бледный матч. Есть претензии к защитнику Геррейру – он сыграл откровенно слабо. Выделить могу в первую очередь вратаря Патрисиу.

Конечно, в активе Роналду победный гол. Но в целом не могу сказать, что он играл хорошо. После перерыва Роналду особо ничем не отметился, у него было мало моментов. Португальцы в основном только оборонялись, что не может не удивлять.

Да и гол, похоже, был забит с нарушением правил. Ведь Пепе фолил. Зачем сейчас лукавить? По идее, это взятие ворот можно было не засчитывать. Я бы назвал лучшим игроком матча не Роналду, а именно голкипера.

Думаю, первое место в нашем квартете займет Испания. Марокко в последнем туре уже ничего не нужно. А вот кто станет вторым? Португалия или Иран. Не исключаю, что португальцы с такой игрой могут и уступить иранцам и поехать домой.

Если в 1/8 финала Россия встретится с Португалией, я уже не могу назвать подопечных Сантуша явными фаворитами. Ваша команда нынче на подъеме. Забила уже восемь мячей, смотрится очень прилично. Так что предсказать исход я не берусь», – сказал Барбоза.

В матче третьего тура чемпионата мира-2018 Португалия сыграет с Ираном. Игра состоится в Саранске в понедельник, 25 июня, в 21:00