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  • Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»

Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»

22 июня 2018, 10:31
10

Футбольный агент Паулу Барбоза рассматривает варианты, при которых сборная Португалии может не выйти из группы в плей-офф чемпионата мира-2018.

«Если Португалия сыграет в следующем туре так, как с Марокко (1:0), вряд ли попадет в плей-офф. Я не шучу. Сейчас у меня большие сомнения.

Очень много брака в передачах! Наша сборная медленная. А самое главное – есть игроки, которые боятся держать мяч, контролировать его. У команды пропала уверенность. Полузащита не справилась. Пора перетряхивать состав.

Меня многие не убедили. Жоао Мариу показал, что далек от своих идеальных кондиций. Моутинью провел бледный матч. Есть претензии к защитнику Геррейру – он сыграл откровенно слабо. Выделить могу в первую очередь вратаря Патрисиу.

Конечно, в активе Роналду победный гол. Но в целом не могу сказать, что он играл хорошо. После перерыва Роналду особо ничем не отметился, у него было мало моментов. Португальцы в основном только оборонялись, что не может не удивлять.

Да и гол, похоже, был забит с нарушением правил. Ведь Пепе фолил. Зачем сейчас лукавить? По идее, это взятие ворот можно было не засчитывать. Я бы назвал лучшим игроком матча не Роналду, а именно голкипера.

Думаю, первое место в нашем квартете займет Испания. Марокко в последнем туре уже ничего не нужно. А вот кто станет вторым? Португалия или Иран. Не исключаю, что португальцы с такой игрой могут и уступить иранцам и поехать домой.

Если в 1/8 финала Россия встретится с Португалией, я уже не могу назвать подопечных Сантуша явными фаворитами. Ваша команда нынче на подъеме. Забила уже восемь мячей, смотрится очень прилично. Так что предсказать исход я не берусь», – сказал Барбоза.

В матче третьего тура чемпионата мира-2018 Португалия сыграет с Ираном. Игра состоится в Саранске в понедельник, 25 июня, в 21:00

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия Иран Марокко Пепе Патрисиу Руй Моутинью Жоао Мариу Жоау Геррейру Рафаэль
Комментарии (10)
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KOLBIS
1529653083
Очень хотим,чтобы Иран сотворил чудо,а с Уругваем нам и 0-0 достаточно будет,чтобы на них попасть...
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woyser
1529654085
Да они и на Евро так играли, сплошные ничейки катали в основное время. Если не выйдут в плей-офф особой трагедии не будет. Команда откровенно скучная.
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zatonn
1529655213
"Пора перетряхивать состав" Когда-то один политический деятель так же выразился, только про парламент. И звучало слово именно "перетрАхивать". Уж не у него ли агент эту фразу позаимствовал?)))
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Вомбат
1529656669
С Ираном они сыграют ровно так, чтобы тоже выиграть 1:0. Они просто берегут силы на Россию. Это очевидно.
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stream15
1529656806
Попадет Португалия в плей-офф по любому.
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dugniks73
1529657229
Eсли делаете ставки -> stavki.webtalk.ru
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dendiesel
1529657856
мне не нравятся португальская сборная!!!
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serghio1990
1529658205
Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф» ....... Ну вообще-то португалия выиграла и выиграет иран и пройдет дальше,там есть кому забивать!
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Cules2013
1529661309
Такой расклад менее вероятен, чем выход в 1/8, хотя и опасения совсем не беспочвенны.
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dugniks63
1529665764
Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru
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