Моутинью – об уходе из «Монако»: «Пришло время для нового вызова после пяти фантастических лет»

Полузащитник Жоао Моутинью поблагодарил «Монако» за пять лет, проведенных в этом клубе. 24 июля 31-летний португалец подписал двухлетний контракт с «Вулверхэмптоном».

«После пяти фантастических лет, пришло время для нового вызова. Спасибо всем за то, что в «Монако» я чувствовал себя как дома», – написал Моутинью в твиттере.

Португалец выступал за «Монако» с 2013 года. С монегасками он становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17.