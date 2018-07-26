Моутинью – об уходе из «Монако»: «Пришло время для нового вызова после пяти фантастических лет»

Полузащитник Жоао Моутинью поблагодарил «Монако» за пять лет, проведенных в этом клубе. 24 июля 31-летний португалец подписал двухлетний контракт с «Вулверхэмптоном».
«После пяти фантастических лет, пришло время для нового вызова. Спасибо всем за то, что в «Монако» я чувствовал себя как дома», – написал Моутинью в твиттере.
Португалец выступал за «Монако» с 2013 года. С монегасками он становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17.
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Источник: Twitter