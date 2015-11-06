Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга.

Свой вызов получил защитник «Зенита» Нету, сообщила федерация футбола Португалии.

Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре.

Состав сборной Португалии:

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Спортинг»), Эдуарду («Динамо» Загреб).

Защитники: Нету («Зенит»), Бруну Алвеш («Фенербахче»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Элизеу Перейра («Бенфика»), Пепе («Реал»), Жозе Фонте («Саутгемптон»), Рафаэл Геррейру («Лорьян»), Виейринья («Вольфсбург»), Рикарду Перейра («Ницца»).

Полузащитники: Жоау Моутинью («Монако»), Андре Гомеш («Валенсия»), Гонсалу Гедеш («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»), Жоау Мариу («Спортинг»), Андре Андре («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Данилу Перейра («Порту»),

Нападающие: Нани («Фенербахче»), Лукаш Жоау («Шеффилд Уэнсдей»), Нелсон Оливейра («Ноттингем Форест»).