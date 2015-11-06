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Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

6 ноября 2015, 16:04
6

Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга.

Свой вызов получил защитник «Зенита» Нету, сообщила федерация футбола Португалии.

Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре.

Состав сборной Португалии:

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Спортинг»), Эдуарду («Динамо» Загреб).

Защитники: Нету («Зенит»), Бруну Алвеш («Фенербахче»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Элизеу Перейра («Бенфика»), Пепе («Реал»), Жозе Фонте («Саутгемптон»), Рафаэл Геррейру («Лорьян»), Виейринья («Вольфсбург»), Рикарду Перейра («Ницца»).

Полузащитники: Жоау Моутинью («Монако»), Андре Гомеш («Валенсия»), Гонсалу Гедеш («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»), Жоау Мариу («Спортинг»), Андре Андре («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Данилу Перейра («Порту»),

Нападающие: Нани («Фенербахче»), Лукаш Жоау («Шеффилд Уэнсдей»), Нелсон Оливейра («Ноттингем Форест»).

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Товарищеские матчи Португалия Россия Алвеш Бруну Пепе Роналду Криштиану Нани Карвалью Рикарду Моутинью Жоао Соареш Седрик Нету Луиш
Комментарии (6)
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калач
1446821574
дед уже не тянет в сборной, нужны новые лица
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oukb2009
1446821841
Еще бы, куда важнее новые труселя прорекламировать)))
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red-white-power
1446822868
бараны, он сам недавно сказал, что не поедет на эти товарняки, чтобы подготовиться к Эль-классико, пустоголовые редакторы бестолкового сайта
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Сармат Ростов
1446828698
Кристюха сама отказалась. Наказать бы их за это!!!
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GoldPlayFIFARus9
1446833134
И Данни нет,хотя он в форме сейчас.Зато дырявого Нету взяли...Мдааа,что творится
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ФК Зенит
1446877193
Португальцам по фиг на этот товарняк!!! Они наигрывают и просматривают новых игроков, чего в нашей сборной не делают! скажите, зачем Данни, которому 31 год, и Роналду, которому 30, ехать на этот матч, когда есть молодые?????????
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