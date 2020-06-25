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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Витория Гимараеш
Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 25 июня 2020
Брага
25.06.2020, четверг, 23:00
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
1'
Паулинью
42'
Тринкау
65'
Галено
15'
А. Андре (П)
35'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Витория Гимараеш
Замена
Роланду
️️️️
Р. Орта
90'
+2
Замена
П. Амадор
️️️️
Н. Секейра
90'
+1
89'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Дуарте
82'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
V. García
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Галено
77'
Желтая карточка
Франсержио
75'
71'
Замена
Рочинья
️️️️
O. John
Замена
Р. Фонте
️️️️
Паулинью
70'
ГОЛ! 3:2!
Галено
65'
Желтая карточка
Ж. Палинья
49'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Орта
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Андре
ГОЛ! 2:2!
Тринкау
Пас отдал
Р. Орта
42'
35'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дуарте
Пас отдал
O. John
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Андре
9'
Желтая карточка
F. Venancio
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
Пас отдал
Галено
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
88
Пепе
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
11
Давидсон
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
12
Тиагу Са
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
2
Виана
6
Карму
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
6
Орта
21
Орта
13
Галено
26
Паулинью
7
Тринкау
4-4-2
1
77
Сако
24
21
4
Бондаренко
88
Пепе
21
Андре Андре
11
Давидсон
30
Эвангелиста
0
19
Дуарте
6
Секейра
5
Амадор
5
Амадор
6
Секейра
21
Орта
6
Роланду
6
Роланду
21
Орта
6
Орта
6
Палинья
6
Палинья
6
Орта
13
Галено
7
Новейш
7
Новейш
13
Галено
26
Паулинью
17
Фонте
17
Фонте
26
Паулинью
0
10
Рочинья
10
Рочинья
0
19
Дуарте
7
Уаттара
7
Уаттара
19
Дуарте
24
9
Бонатини
9
Бонатини
24
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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