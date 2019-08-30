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    Рикарду Са Пинту

    Тренер
    Имя Рикарду
    Фамилия Са Пинту
    Команда Эстегляль
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 10 октября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брага 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.09.2020 Порту 3 : 1 Брага
    25.09.2020 Брага 0 : 1 Санта-Клара
    03.10.2020 Тондела 0 : 4 Брага
    17.10.2020 Брага 2 : 1 Насьональ
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