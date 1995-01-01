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    Тренер «Браги» Са Пинту: «Мариу – очень хороший футболист. Отличное приобретение для «Локомотива»

    Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту дал характеристику полузащитнику Жоау Мариу. На этой неделе «Локомотив» арендовал португальца у «Интера».

    – Жоау Мариу перешел в «Локомотив». В «Браге» играет его родной брат – Уилсон Эдуарду. Вы не в курсе, советовался ли Мариу со своим братом по поводу перехода в «Локомотив»?

    – Я не могу ответить на этот вопрос. Однако Мариу – это очень хороший футболист по своим физическим и умственным способностям. Это отличное приобретение для «Локомотива».

    • «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
    • В московской команде футболист будет играть под 23-м номером.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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