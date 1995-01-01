Тренер «Браги» Са Пинту: «Мариу – очень хороший футболист. Отличное приобретение для «Локомотива»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту дал характеристику полузащитнику Жоау Мариу. На этой неделе «Локомотив» арендовал португальца у «Интера».

– Жоау Мариу перешел в «Локомотив». В «Браге» играет его родной брат – Уилсон Эдуарду. Вы не в курсе, советовался ли Мариу со своим братом по поводу перехода в «Локомотив»?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Однако Мариу – это очень хороший футболист по своим физическим и умственным способностям. Это отличное приобретение для «Локомотива».