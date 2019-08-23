Тренер «Браги»: «В Москве «Спартак» сыграет в открытый футбол, будет сложнее»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Спартак» – это опасная команда. Они хотели удивить нас с помощью быстрого ввода мяча в игру и резких разрезающих передач. Они очень хорошо пользуются ошибками соперника. Мы же планировали не пропустить и забить в сегодняшнем матче. Нам это удалось.

Однако в Москве «Спартак» сыграет в открытый футбол, поскольку им нужно забивать. Будет сложнее. Но я надеюсь, мы сможем извлечь преимущество из этого и забить еще несколько раз», – сказал Пинту.

«Брага» обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

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