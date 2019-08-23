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    Тренер «Браги»: «В Москве «Спартак» сыграет в открытый футбол, будет сложнее»

    Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Спартак» – это опасная команда. Они хотели удивить нас с помощью быстрого ввода мяча в игру и резких разрезающих передач. Они очень хорошо пользуются ошибками соперника. Мы же планировали не пропустить и забить в сегодняшнем матче. Нам это удалось.

    Однако в Москве «Спартак» сыграет в открытый футбол, поскольку им нужно забивать. Будет сложнее. Но я надеюсь, мы сможем извлечь преимущество из этого и забить еще несколько раз», – сказал Пинту.

    • «Брага» обыграла «Спартак» со счетом 1:0.
    • Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: A Bola

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    23.08.2019 00:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2668

      paracetamol 22 часа назад

      В открытом футболе спам и пролетит.

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      Рейтинг: +4705

      Старикан 23 часа назад

      Я допускаю как крупною победу Спартака, так и крупный проигрыш - это же Спартак! Первое мне нравится больше! На это и надеюсь!

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      Рейтинг: +10681

      sssrspartak 23 часа назад

      боюсь в москве будет или 2-1 или 0-0!!!если пропустят то брага уйдет в защиту,а нам и взламывать ее не умеем!!

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      Рейтинг: +32

      PahaSpartak 23 августа, 04:07

      Это если логически рассуждать, а так то жди открытый паровоз

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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 23 августа, 03:01

      Откровенный мужик.

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