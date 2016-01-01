Тренер «Браги»: «Мы выиграли, потому что любим побеждать «Спартак»

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Соперник принимал меры, чтобы развернуть игру, прессинговал и действовал активно в атаке, но у него был дисбаланс в обороне. Именно он и привел к двум мячам, если бы не этот дисбаланс, то игра могла бы пойти по-другому.

«Брага» выиграла, потому что любит побеждать «Спартак». Они пытались хорошо играть на контратаках, но не получилось», – сказал Са Пинту.

«Брага» обыграла «Спартак» в Москве со счетом 2:1.

В первой встрече португальцы также одержали победу (1:0).

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Брага».

Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах