«Брага» выиграла абсолютно по делу.

Первый матч с «Брагой» «Спартак» проиграл – 0:1. После неплохой игры в РПЛ были туманные надежды на ответную встречу, но португальцы быстро уничтожили шансы «Спартака» на групповой этап Лиги Европы.

Ответный матч (1:2) отлично подчеркнула минусы современного «Спартака».

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 29, 2019

У Кононова проблема с составом

Тиль и Ларссон не смогли сыграть с «Брагой». Понсе, по сути, был единственным нападающим. В запасе же не было игроков, способных заменить его. Отсюда вытекли проблемы с атакой. Понсе слишком слаб, чтобы проводить все 90 минут в таких матчах. К 60 минуте у него было 2 удара (0 в створ). У защитника Жиго, к примеру, было столько же ударов, но в створ ворот «Браги» полетели все оба. В итоге на месте Понсе во втором тайме появился Джано.

Еще один невнятный персонаж в схеме «Спартака» – Мирзов. В первом тайме он не произвел никакого впечатления: проиграл 62% единоборств, точность передач составила всего 65%, а самым эффектным действием был промах по мячу, превратившийся в финт. После перерыва Мирзова заменили на Солтмурада Бакаева – ничего хорошего это тоже не принесло.

twit text — Telingater (@gtelingater) August 29, 2019

У «Спартака» все еще проблемы с правым флангом обороны. Периодически ошибающегося Рассказова иногда меняет Ещенко, который тоже косячит. В матче с «Брагой» у Ещенко не было грубых ляпов, но от его ноги залетел второй гол.

Главный вопрос связан с опорной зоной. Его «Спартак» решает целый месяц

«Спартак» продал Фернандо и лишился игрока, страхующего Романа Зобнина. Но замену Фернандо так и не нашел. В матче с «Брагой» в центре играл Зобнин, а в пару к нему спускался Шюррле (хотя, конечно, пользы от него больше в атаке). Зобнин из-за отсутствия футболиста, постоянно контролирующего центр вместе с ним, дико терялся. Отсюда появляется закономерность: в голевых эпизодах «Браги» в опорной зоне «Спартака» появлялись огромные дыры.

В эпизоде с первым голом там абсолютно один был Андре Орта – он сделал голевую передачу на Рикарду Орту.

В моменте со вторым голом свободным оказался уже сам Рикарду Орта. За пару секунд до голевой передачи Паулинью накрутил двоих и спокойно отдал пас. У Орты же было достаточно времени, чтобы подработать мяч и хорошо прицелиться.

Поиск опорника – больная тема для «Спартака». Не так давно был вариант с Тамезе из «Ниццы». Но все дошло до того, что представители «Спартака» ждали Тамезе в клинике в Париже для медосмотра, а «Ницца» просто не отпустила его. Сейчас же, по данным Slaviabackstage, «Спартак» подписал опорного полузащитника «Славии» и сборной Чехии Алекса Краля.

Слишком поздно, учитывая то, как «Брага» наказала «Спартак» за дикие провалы в центре.

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