Мы последили за игрой возможного новичка «Спартака» – Тамезе. Хороший вариант, но есть сомнения

Он должен усилить и в игровом плане, и ментально.

Давно у «Спартака» не было такого насыщенного лета. Герои прошлых сезонов клуб покинули, остались лишь несколько футболистов чемпионского состава, зато было потрачено немало денег на новичков.

Уже сейчас кажется, что на трансферном рынке «Спартак» поработал очень грамотно, но игрок в центр поля все же был необходим. Покупка полузащитника из французского чемпионата – интересный ход, именно там серьезная концентрация очень качественных игроков на эту позицию. «Будет опорник. Какой? Увидите», – Томас Цорн пообещал и, похоже, исполнил.

«Спартак» намерен приобрести Адриена Тамезе из «Ниццы». Что о нем известно вкратце.

Француз камерунского происхождения, ему 25 лет;

Играл за сборную Франции U-17 на Евро и ЧМ. В 2018-м вызывался в сборную Камеруна;

Не играл целых полгода во второй половине 2014-го, были мысли даже бросить футбол и пойти учиться;

во второй половине 2014-го, были мысли даже бросить футбол и пойти учиться; Поднялся заново – из любительской лиги (вторая команда «Валансьена») до участника еврокубков – «Ниццы» . Вспоминая, говорил, что за полгода простоя серьезно переосмыслил отношение к делу;

. Вспоминая, говорил, что за полгода простоя серьезно переосмыслил отношение к делу; «Локомотив» имеет богатый опыт участия в еврокубках, он уже доходил до плей-офф. Нам будет непросто играть в России в феврале», – рассказывал Тамезе, когда «Ницца» попала на «Локо» в 1/16 Лиги Европы пару лет назад.

Что говорят о его футбольных характеристиках:

• В качестве сильных сторон выделяют три компонента – пас, отбор и перехват мяча. Как раз необходимый набор для опорника.

• При этом показатели отборов и перехватов хорошие, но не сверхъестественные – 2 и 2,2 отбора плюс 1,6 и 1,5 перехвата в среднем за игру (за два прошлых сезона). Точность передач нравится – 91,4% и 89,1%.

• Скопил 10 желтых карточек за два сезона, семь из них в прошлом – но там и играл больше, целых 37 матчей.

Теперь несколько скринов, чтобы было примерно ясно, как он играет и что он может. За основу взят последний матч прошлого сезона, в котором «Ницца» обыграла «Монако» 2:0. В соперниках в центре поля – Фабрегас и Головин, неплохой ориентир.

Уже за первые две минуты манера игры и его позиция были ясны.

В первой атаке соперника сместился ближе к правому краю и заблокировал подачу.

«Ницца» играла 4-3-3, ближайшим к своим защитникам был именно Тамезе. Кстати, можно увидеть его поднятую руку – командовал партнерами футболист регулярно, особенно в первом тайме.

Когда расстановка смотрится как 4-1-4-1, Тамезе – как раз та единичка, что располагается примерно между линиями.

Не очень удачный пас соперника, легкий перехват Тамезе. И это на первой минуте. Через минуту отберет мяч у Желсона.

Поначалу следил за Фабрегасом, играл плотно. Позже «Монако» стал чаще включать фланги, и испанец был практически бесполезен, так что с Тамезом они пересекались реже.

Но поначалу сталкивались – Фабрегас с партнером прессинговал Тамезе, тот был спокоен, мяч для команды сохранил, отдав его назад.

«Ницца» атакует, затем потеря мяча, Тамезе идет страховать правый фланг и удачно играет в подкате. Вроде бы игрок «Монако» ближе, но Тамезе все успевает. Причем даже так, что мяч достается ближнему партнеру.

Опорник без желтой карточки – не опорник, наверное, так решил Тамезе и въехал сзади в Головина. Атака была неприятной, но фол уж слишком очевидный и едва ли стоил того.

Спустя полчаса после начала матча пошел в атаку, где вцепился в соперника в чужой штрафной. Но такие моменты были редкими.

Это уже второй тайм. Опять встреча с Фабрегасом и удивительное хладнокровие – подставил спину игроку в собственной штрафной, еще и фол заработал (Сеск был в ярости).

Не очень хороший момент при атаке «Монако». Защита «Ниццы» действует неплотно, но кого опекает Тамезе – неясно. Все кончилось опасным ударом.

Еще одна ошибка под конец – снова прессинговали двое, Тамезе решил проскочить между ними и потерял мяч, привезя опасную атаку на свои ворота.

Выводы по просмотру.

• Тамезе уверенно обыгрывается с партнерами, заранее зная, куда будет отдавать передачу. Начиная атаки, не рискует, если лучше отдать назад – отдает. Если вперед – убеждается, что мяч не пойдет в борьбу. Избегает обрезов.

• Рост Тамезе – 180 см , не факт, что будет выигрывать верх, да и в своих прошлых сезонах показатель стабильный – одно выигранное верховое единоборство в среднем за матч. В матче с «Монако» выиграл его у Головина, во втором тайме одно проиграл, в общем, как и по статистике.

• При атаках соперника не всегда было ясно, кого именно держал Тамезе. Несколько раз было так, что он бегал там, где не находились чужие игроки, причем делал это не слишком быстро. Медлительность бросалась в глаза, но, возможно, это было вызвано еще и статусом матча (по большому счету, турнирных задач ни те, ни другие уже не решали).

• При стандартах своей команды уходит к центральному кругу, так что в них не участвует.

• Под прессингом старается выдать пас на свободную зону, не паникует, спокойно держит мяч.

• При выходе из обороны в атаку несколько раз показал, как умеет резко разворачиваться и выдавать аккуратный точный пас.

• Что еще важно: уверенно чувствует себя в команде. Это видно по движениям и поведению. Очень часто подсказывает партнерам, указывает направление передач, в общем, заметен, неравнодушен.

В целом, создалось впечатление о Тамезе, как о сложившемся игроке, который не затрачивает лишних сил, когда это не требуется, точно знает, какое решение примет, не начинает паниковать, глупо выбрасываться на игрока при контратаках соперника, словом, грамотный и умный футболист, который должен помочь «Спартаку» разумно контролировать мяч в середине поля, избегать обрезов, правильно начинать атаки через пас.

За что тревожно – за подвижность игрока при спокойном течении матча, поскольку игроку центра поля ни в коем случае не следует выключаться, даже если игра под контролем полностью. Насколько хорош Тамезе тактически без мяча в ногах – покажут первые матчи, но несколько моментов в игре с «Монако», когда он «зависал» между игроками соперника при их атаке – не понравились совсем. Впрочем, тренер «Ниццы» Патрик Виейра, в прошлом – сумасшедшего уровня центральный полузащитник – наверняка не раз работал с ним над этими моментами.

У «Зенита» есть Барриос, «Спартаку» нужен игрок схожего плана, и он его получит. Качества Тамезе должны позволить «Спартаку» навести порядок в центре поля. В нынешнем сезоне, даже несмотря на четыре подряд победы, средняя линия у клуба играет очень слабо. Усиление в лице Тамезе почти наверняка поможет – добавит разума и хладнокровия, избавит от обрезов.

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