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    Сегодня не только день дерби, но и праздник фотографии. Вот лучшие кадры этого лета


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 16:55
    Наталия Кондратенко старалась для вас.

    19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Тогда же в Москве играют матч «Спартака» и ЦСКА, куда поедет наш спортивный фотограф Наталия Кондратенко. Она посещает каждый топовый матч и регулярно присылает пачку новых снимков. Давайте и мы порадуемся за нее, пока ждем красивые кадры с московского дерби.

    Мы отобрали лучшие снимки с Суперкубка России, стартовых игр сезона в РПЛ и матча «Спартака» в Лиге Европы:

    Фотографии пощелкали, теперь можно и почитать:

    Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны

    Напоминаем: Крицюк все еще в «Краснодаре». Сегодня заменил Сафонова, а до этого играл в ФНЛ

    Бакаев – новый лидер «Спартака». В чем его крутость?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5715

      батог 1 час назад

      Понравился Паршивлюк Серега (17): "Чего лежим ? Кого ждем ?"

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