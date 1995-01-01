Сегодня не только день дерби, но и праздник фотографии. Вот лучшие кадры этого лета

Наталия Кондратенко старалась для вас.

19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Тогда же в Москве играют матч «Спартака» и ЦСКА, куда поедет наш спортивный фотограф Наталия Кондратенко. Она посещает каждый топовый матч и регулярно присылает пачку новых снимков. Давайте и мы порадуемся за нее, пока ждем красивые кадры с московского дерби.

Мы отобрали лучшие снимки с Суперкубка России, стартовых игр сезона в РПЛ и матча «Спартака» в Лиге Европы:

Фотографии пощелкали, теперь можно и почитать:

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