Сегодня не только день дерби, но и праздник фотографии. Вот лучшие кадры этого лета

19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Тогда же в Москве играют матч «Спартака» и ЦСКА, куда поедет наш спортивный фотограф Наталия Кондратенко. Она посещает каждый топовый матч и регулярно присылает пачку новых снимков. Давайте и мы порадуемся за нее, пока ждем красивые кадры с московского дерби.
Мы отобрали лучшие снимки с Суперкубка России, стартовых игр сезона в РПЛ и матча «Спартака» в Лиге Европы:
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