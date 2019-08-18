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    Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны


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    Сегодня, 20:55
    Хохлов опять упустил очки в концовке.

    В матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом» «Динамо» наконец смогло выставить всех звездных новичков в стартовом составе. Но на итог это пока не повлияло: команда быстро повела в счете, но пропустила дважды и осталась без очков.

    «Динамо» потратило 33 миллиона. Больше только «Зенит»

    Этим летом в «Динамо» перестроили всю команду. В СМИ продолжают появляться новости об интересе «Динамо» к звездным игрокам, но и текущие покупки клуба очень впечатляют.

    Общая сумма трансферов – 33 миллиона евро по данным Transfermarkt. Больше в России потратил только «Зенит», купивший Малкома за 40 миллионов. Значит ли это, что «Динамо» в числе фаворитов чемпионата? Пока точно нет.

    Здесь важно учитывать исходное состояние команды. ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» тоже потратили немало (от 17 до 30 миллионов), но при этом сохранили и многих ключевых игроков старой команды. Для «Динамо» сейчас все начинается с нуля.

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    Публикация от text (@premierliga)

    Дебют Филиппа – удачный. Но пока не делайте выводы

    Немецкий нападающий за 20 миллионов евро отлично пробил со штрафного уже на третьей минуте матча. К голу и самому Филиппу вопросов в этом эпизоде нет: все сделано идеально. Но есть два момента.

    1. Хочется верить, что Филиппа брали не только для ударов со штрафных. Как он будет забивать голы с игры, насколько найдет взаимопонимание с партнерами, подстроится к лиге – это все предстоит понять. Сегодняшний матч не дал ответ на этот вопрос.

    2. Опыта со штрафными у него тоже мало. Журналист Александр Дорский в твиттере заметил, что до этого момента Филипп лишь три раза пробивал со штрафного, а за «Боруссию» – ни разу. Из предыдущих ударов два раза спас вратарь, один раз Филипп пробил мимо.

    Центр обороны – провал. Во всех смыслах

    Летом «Динамо» усилило практически все линии. Филипп, Н'Жи, Шиманьски, Шейдаев усилили атаку, Нойштедтер и Каборе – полузащиту, Плиев и Паршивлюк – фланги обороны.

    От старой команды в поле остался только центр обороны. И именно из-за него сегодня «Динамо» осталось без очков. Рыков и Шуньич явно не успевали за игроками «Локомотива» и либо давали им свободно проходить, либо шли на опасный фол.

    Результат – пенальти в ворота «Динамо», пара штрафных у линии и еще один эпизод с возможным пенальти, который смотрели на ВАР. Победный гол Миранчук забил уже без Шуньича (на поле вышел Иван Ордец, еще один новичок), но ошибки обороны в этой ситуации очевидны.

    Россия. Премьер-лига. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Филипп, 3; 1:1 – Ан. Миранчук (с пенальти); 1:2 – Ал. Миранчук, 82.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич (Ордец, 64), Каборе, Нойштедтер, Шиманьски (Кардозо, 59), Шейдаев, Н’Жи, Филипп (Грулев, 83).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

    Предупреждения: Шиманский, 13; Шунич, 48 – Баринов, 2; Крыховяк, 67; Идову, 68; Игнатьев, 84; Гилерме, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Динамо»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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