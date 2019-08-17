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    Напоминаем: Крицюк все еще в «Краснодаре». Сегодня заменил Сафонова, а до этого играл в ФНЛ


    3.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 18:50
    Сложно найти такого лояльного резервиста.

    Когда «Краснодар» объявил состав на игру с «Тамбовом», все удивились. Мартынович, Кабелья и Намли не попали даже в заявку. Из них все понятно только по Намли – в прошлом туре он получил красную карточку. Самое главное изменение было в воротах: вместо Сафонова вышел Крицюк. Да, тот самый Станислав Крицюк, которого «Краснодар» когда-то забирал из «Браги».

    «Краснодар» буднично выиграл со счетом 2:0 и доминировал на поле весь матч. Не повлияло даже наличие на поле уставших игроков из состава на матч «Порту». Крицюк отработал на уровне: отбил один удар в створ и уверенно забирал мяч, когда требовалось его участие.

    У «Краснодара» забили Вандерсон и Уткин. По Уткину все вообще весело: на неделе он дважды забил в ворота «Чертаново» в ФНЛ. Тут вышел на замену и через минуту забил в РПЛ. Даже с топовыми новичками и большой конкуренцией Уткин все равно в деле.

    Зато болельщиков больше всего впечатлил Крицюк. Такими были их эмоции в момент, когда они увидели состав «Краснодара» с Крицюком в основе:

    Летом Крицюк сам просился играть в ФНЛ

    Об этом писал журналист Максим Алланазаров, когда Крицюк неожиданно пропал из заявки «Краснодара». Оказалось, что сам Крицюк попросил «Краснодар» убрать и снова внести его в заявку на сезон. Просьбу Крицюка выполнили, а все слухи о его уходе в другую команду так и не подтвердились. Станислав Крицюк остался в «Краснодаре» и реально смирился с ролью запасного. Хотя проблемы с практикой есть даже в ФНЛ.

    Денис Адамов – основной вратарь «Краснодара-2» в ФНЛ. Адамову 21 год – и он тоже считается талантливым парнем (хотя и хуже Сафонова). В этом сезоне ФНЛ Адамов сыграл семь матчей. Крицюка выпустили только в игре с «Текстильщиком». Он неплохо отыграл, но пропустил один мяч. Игра завершилась со счетом 1:1.

    Контракт Крицюка с «Краснодаром» действует до лета 2020 года. Логично, если его оставят до конца сезона, где «Краснодар» может попасть даже в группу ЛЧ. Крицюку уже 28 лет – обычно в таком возрасте вратари раскрываются по-новому. Все деньги за Крицюка (4 миллиона евро) «Краснодар» давно отбил. Он играет в команде уже четвертый сезон, но сейчас все без перспектив.

    В основе больше доверяют молодому Сафонову. До игры с «Тамбовом» Крицюк в последний раз выходил в РПЛ 9 декабря 2018 года. Теперь каждое его появление – событие.

    Вот еще материалы по «Краснодару»:

    Что ждет «Краснодар» и «Спартак» дальше: забивные соперники, сложности с календарем, новички вне заявки

    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13822

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Крицюк сильный вратарь, надо искать вариант с другим клубом, это очевидно.

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