В групповой этап попасть не так легко, как кажется.

На этой неделе «Краснодар» и «Спартак» пробились в следующий, последний раунд плей-офф перед групповым этапом еврокубков. Рассказываем, когда состоятся следующие матчи, с кем сыграют наши команды и в чем будут основные сложности в этих противостояниях.

«Краснодар»: раунд плей-офф ЛЧ с «Олимпиакосом»

Когда матчи: 21 августа (Пирей) и 27 августа (Краснодар)

Что будет, если пройдут: попадут в групповой этап ЛЧ (3 корзина).

Что будет, если не пройдут: попадут в групповой этап ЛЕ (2 или 3 корзина).

• «Олимпиакос» – одна из самых мощных команд в Греции. Несмотря на второе место в прошлом году, клуб проиграл всего три раза за 30 матчей и не взял золото только из-за феноменальной формы ПАОКа. Несмотря на это, «Олимпиакос» – самая забивная команда лиги. В прошлом сезоне они заколотили 71 гол в 30 матчах, или больше двух в среднем за игру. Кстати, последний раз «Олимпиакос» проигрывал полгода назад: 28 февраля их обыграл в чемпионате клуб «Ламия»

• В предыдущем раунде «Олимпиакос» играл с «Истанбулом»: турецкий клуб провел феноменальный сезон в домашней лиге и едва не взял чемпионство, потеряв лидерство в последних турах. Общий счет противостояния – 3:0 в пользу «Олимпиакоса», и сделать какие-либо выводы из этого невозможно. Турецкий клуб слишком неопытен в еврокубках, и его поражение просто ни о чем не говорит.

• «Краснодару» опять не везет с календарем. Перед первым матчем с «Порту» команда играла с «Зенитом», и тяжелую игру в еврокубках вполне можно объяснить этим. Сейчас – матч с «Локомотивом» прямо между двумя играми с «Олимпиакосом». Хоть с одним повезло: с «Локо» играют дома.

• Главная звезда «Олимпиакоса» – Матье Вальбуэна. Он часто играет с российскими клубами в еврокубках: последний раз был в начале этого года, когда он вместе с «Фенербахче» встречался с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы. Тогда француз практически ничем не отметился, зато с «Истанбулом» у него один гол и один голевой пас.

«Спартак»: раунд плей-офф ЛЕ с «Брагой»

Когда матчи: 22 августа (Брага) и 29 августа (Москва)

Что будет, если пройдут: попадут в групповой этап ЛЕ (2, 3 или 4 корзина).

Что будет, если не пройдут: вылетят из еврокубков.

• «Брага» – «лучшая из остальных» команда прошлого сезона португальской лиги. Команда достаточно серьезно отстала от «Порту», «Бенфики» и «Спортинга», но при этом сильно оторвалась и от команд, занявших пятое и шестое места.

• Календарь для «Спартака» – просто жуть. За три дня до первого матча с «Брагой» команда играет с ЦСКА, а через три после второго – с «Зенитом». В середине между встречами с португальской команды у «Спартака» будет выезд в Самару. Из-за этого москвичи уже направили запрос в РПЛ о переносе времени матча с 14:00 на 19:00: так команда сможет приехать на выезд на день позже.

• Этим летом «Брага» продала игроков на 26,5 миллионов евро, а закупила только на 7,6. Думаете, команда стала слабее? Вообще нет: это абсолютно нормальная практика для «Браги», которая каждый год продает игроков на сумму в 2-4 раза больше, чем трансферы на вход. Таким образом команда зарабатывает деньги, а новички обычно не слабее ушедших игроков.

• Новички «Спартака» Тиль и Ларссон не играли с «Туном», и в матче с «Брагой» ничего не изменится. Проблема в том, что они уже заявлены за свои команды в ЛЕ, и сыграть смогут лишь начиная с группового этапа. Но плюсы для «Спартака» тоже есть: к матчу с «Зенитом» новички будут свежее.

• Команда очень мощно прошлась про «Брондбю» в предыдущем раунде, обыграв соперника в обоих матчах с общим счетом 7:3. Отсюда два ключевых вывода: как и «Спартак» в предыдущем раунде, «Брага» играет в открытый футбол, в котором много забивает и пропускает. Так же играла команда и в прошлом чемпионате: 56 забитых и 37 пропущенных в 34 матчах. Почти наверняка игры со «Спартаком» будут сверхрезультативными.

Такими были прошлые матчи еврокубков для «Краснодара» и «Спартака»:

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

«Спартак» изменился: трибуны радуются, Шюррле забивает, Максименко все отбивает